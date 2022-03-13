İstanbul 14 Mart Pazartesi okullar tatil mi? Gözler Valilik'te...

Beyaza bürünen İstanbul'da yarın okullar tatil mi sorusu öğrenci ve velilerin gündeminde yer alıyor. 14 Mart Pazartesi okulların durumuna dair gözler Valilik'ten gelecek kararda...

İstanbul, beyazlar altında...

Olumsuz hava şartları nedeniyle 10 Mart Perşembe gününden itibaren eğitime ara verildi.

Kentin dört bir yanında kar yağışı önlemleri alınırken, eğitime devam edilip edilmeyeceği de merak konusu.

Bu kapsamda 14 Mart Pazartesi okul var mı, tatil mi sorusu araştırılıyor.

Öğrenciler ve öğretmenlerin gözü kulağı İstanbul Valiliği'ne çevrildi. Peki İstanbul'da okullar tatil mi? 14 Mart Pazartesi okul var mı? İşte son gelişmeler...

14 MART PAZARTESİ OKULLAR TATİL EDİLDİ Mİ?

İstanbul'da okullar 10-14 Mart arası kar nedeniyle tatil ilan edilmişti.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 14 Mart Pazartesi gününe kadar yüz yüze eğitim faaliyetlerine ara verildiğini duyurmuştu.

Kar yağışı etkisini sürdürmeye devam ederken, yarın okullar tatil mi sorusu merak ediliyor.

İstanbul'da Pazartesi günü okulların tatil olup olmadığı ile ilgili henüz resmi açıklama gelmedi.