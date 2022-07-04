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İstanbul lise taban puanları belli oldu mu? 2022 İstanbul lise taban puanları

İstanbul lise taban puanları belli oldu mu? 2022 İstanbul lise taban puanları

LGS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından LGS taban puanları, öğrenciler tarafından en çok araştırılan konu oldu. Peki İstanbul'daki liselerin taban puanları nedir?