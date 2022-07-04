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- İstanbul lise taban puanları belli oldu mu? 2022 İstanbul lise taban puanları
İstanbul lise taban puanları belli oldu mu? 2022 İstanbul lise taban puanları
- 04.07.2022 - 11:27
- Güncelleme : 04.07.2022 - 11:30
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav, 5 Haziran 2022 tarihinde 1 milyondan fazla öğrencinin katılımıyla tamamlandı.
5 Haziran'da uygulanan LGS kapsamındaki merkezi sınav sonuçları açıklandı.
LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından sıra tercih sürecine geçti.
LGS tercih maratonu başlarken, lise taban puanları, okul kontenjanları ve yüzdelik dilimler de merak konusu oldu.
İstanbul lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri, lise eğitimine devam edecek öğrenciler için tercih sürecinde yardımcı olacak.
Peki İstanbul'daki okulların taban puanları, yüzdelik dilimleri ve kontenjaları nedir?
2022 İstanbul lise taban puanları
İstanbul'daki liselerin taban puanlarını sizler için derledik.
İstanbul'daki liselerin taban puanlarının devamı için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.
4 Temmuz itibarıyla başlayan LGS tercih süreci, 20 Temmuz'da sona erecek.