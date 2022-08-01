Doğru üniversiteyi tercih edebilmek için derin bir araştırma yapan aday öğrencilere 7 farklı burs imkanı olan İstanbul Sabahttin Zaim Üniversitesi'nin kapıları, 5 Ağustos'a kadar açık.

İstanbul, kültür ve turizmin göz bebeği olduğu kadar eğitimin de merkezi haline geldi. Türkiye'nin tüm illerinden öğrenciler, eğitim hayatlarını İstanbul'da sürdürebilmek için kentteki doğru üniversiteleri araştırmaya başladı.

Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte tercih edebilecekleri üniversiteleri araştıran öğrenciler, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi'ne de yoğun ilgi gösterdi.

5 Ağustos'a kadar tercih ve tanıtım günlerinin gerçekleştirilmeye devam edeceği İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi'nin rektörü Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar da, üniversitenin imkanlarından ve kapasitesinden bahsetti.

"Ekonomik bir fiyat politikamız var"

8 fakültesi ve 38 bölümü olan üniversitenin bursluluk ve indirim oranlarının cazip olduğunu söyleyen Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar, "Oldukça ekonomik fiyat politikamız olması, bir tercih nedeni olarak sıralanabilir. Buradaki kampüs ve tesislerimiz, laboratuvar imkanlarımız bir başka tercih gerekçesi olarak ileri sürülebilir." dedi.

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi'nde tanıtım günleri sürüyor VİDEO



Akademik kadro, titizlikle seçildi

600 dönümü aşan yerleşkesinde Teknopark'ı, stadyumu, mini golf sahaları, zengin kütüphaneleri, eğitim binaları ve yurtları bulunan üniversitenin akademik kadrosundan da bahseden Acar, "Özellikle titizlikle seçtiğimiz akademik kadromuz da tercih edilmemize neden olan niteliklerimiz arasında yer alıyor olabilir." açıklamasında bulundu.

5 Ağustos'a kadar devam edecek

Okulla ilgili detaylı bilgi almak isteyen öğrencilerin, 5 Ağustos'a kadar Halkalı'daki merkez kampüse gidebileceği belirtildi.

Ensonhaber'e konuşan Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar'ın açıklamalarının tamamına YouTube kanalımızdan ulaşabilirsiniz.