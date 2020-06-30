İstanbul Şehir Üniversitesi'nin faaliyet izninin kaldırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Uzun süredir tartışmalara neden olan Şehir Üniversitesi'nin, faaliyet izninin durdurulması ve idaresi, garantör üniversite olan Marmara Üniversitesine devredilmesi üzerine Yüksek Öğretim Kurumu'ndan (YÖK) açıklama gelmişti.

FAALİYET İZNİ RESMEN KALDIRILDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan Karar’a göre, kurucu vakfına kayyım atanan ve garantör üniversitesi tarafından yapılan denetimler sonucunda mevcut mal varlığıyla eğitim ve öğretim faaliyetlerini sürdüremeyeceği tespit edilen ve bu durumu da Yükseköğretim Kurulunca onaylanan İstanbul Şehir Üniversitesi’nin faaliyet izni kaldırıldı.