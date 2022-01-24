İstanbul'da anaokulu ve kreşler tatil mi? Son açıklamalar...

Megakentte kar yağışı nedeniyle mesai saatleri değişti, okullar tatil edildi. Peki anaokulu ne kreşler için açıklama geldi mi? 24-25 Ocak anaokulu ve kreşler tatil mi? İşte son gelişmeler...

İstanbul, beyaza büründü.

Kar yağışı akşam saatlerinde etkisini artırarak devam edecek.

İstanbul Valisi Yerlikaya açıklamasında İstanbul'da üniversitelerde eğitime ve sınavlara ara verildiğini açıkladı.

Çocuklarını kreşe ve anaokuluna gönderen aileler de anaokulu ve kreşler tatil oldu mu sorusuna yanıt arıyor. Peki 25 Ocak Salı anaokulu ve kreşler açık mı, kapalı mı olacak? Valilikten açıklama geldi mi? İşte son gelişmeler...

İSTANBUL'DA KAR TATİLİ

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, olumsuz hava koşulları nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan; malûl, engelli ile hamile personellerin pazartesi ve salı günleri idari izinli sayılacağını açıkladı.

Yerlikaya, Twitter'daki resmi hesabından yaptığı açıklamada, "Kıymetli Hemşerilerim, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararınca; İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan; Malûl ve Engelliler ile Hamile olanlar 24-25 Ocak tarihlerinde İdari İzinli sayılacaktır" ifadelerine yer verdi.

ANAOKULU VE KREŞLER TATİL Mİ?

İstanbul'da MEB'e bağlı anaokulu ve kreşlerde okullar tatil edildi. Ancak bazı özel oanaokulu ve kreşlerde eğitim devam edebilir.

İstanbul'da özel anaokulu ve kreşlerin tatil edilip edilmediğine ilişkin resmi bir açıklama henüz gelmiş değil.