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    İstanbul'da üniversiteler tatil mi, kaç gün? Son dakika duyurusu...

    İstanbul 4 gün boyunca kar etkisi altında olacak. Valilik, okullaarın tatil edildiğini duyurdu. Peki üniversiteler de tatil mi, kaç gün? İşte kar tatili hakkında son haberler...
    • Haber Merkezi
    • 09.03.2022 - 13:39
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    İstanbul'da üniversiteler tatil mi, kaç gün? Son dakika duyurusu...

    Megakent, mart ayında beyaza bürünecek...

    İstanbul'da 10 Mart'tan itibaren 4 gün boyunca etkili olacak bir kar yağışı bekleniyor, uzmanlar sık sık uyarıda bulunuyor.

    Meteoroloji ise kentte turuncu alarm verdi.

    Bu kapsamda İstanbul Valiliği de yaptığı son dakika açıklaması ile alınan tedbirleri duyurdu.

    İstanbul genelinde ilköğretim, ortaöğretim ve liseler 14 Mart Pazartesi gününe kadar tatil ilan edildi.

    Üniversi öğrencileri ise "Üniversiteler de tatil mi" sorusuna yanıt arıyor.

    Peki 10 Mart Perşembe üniversiteler tatil mi? Kar tatili kaç gün? İşte detaylar...

    ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ, KAÇ GÜN?

    İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kar yağışı nedeniyle üniversitelerin  tatil edildiğini duyurdu.

    Valilik'ten yapılan açıklamada, "İstanbul’da bulunan Üniversite Rektörlerimizle yapılan istişareler doğrultusunda ilimizde yükseköğrenime 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar ara verilmesine karar verilmiştir" denildi.

    İstanbul da üniversiteler tatil mi, kaç gün? Son dakika duyurusu... #1


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