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İzmir lise taban puanları belli oldu mu? 2022 İzmir lise taban puanları

İzmir lise taban puanları belli oldu mu? 2022 İzmir lise taban puanları

LGS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından LGS taban puanları, öğrenciler tarafından en çok araştırılan konu oldu. Peki İzmir'deki liselerin taban puanları nedir?