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    İzmir lise taban puanları belli oldu mu? 2022 İzmir lise taban puanları

    LGS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından LGS taban puanları, öğrenciler tarafından en çok araştırılan konu oldu. Peki İzmir'deki liselerin taban puanları nedir?
    • 04.07.2022 - 11:42
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    İzmir lise taban puanları belli oldu mu? 2022 İzmir lise taban puanları

    Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav, 5 Haziran 2022 tarihinde 1 milyondan fazla öğrencinin katılımıyla tamamlandı.

    5 Haziran'da uygulanan LGS kapsamındaki merkezi sınav sonuçları açıklandı. LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından sıra tercih sürecine geçti.

    İzmir'de yer alan liselerin taban puanları merak konusu oldu.

    İzmir'in ilçelerinde yaşayan çok sayıda öğrenci İzmir lise taban puanları hakkında araştırma yapmaya başladı.

    Peki İzmir'deki okulların taban puanları, yüzdelik dilimleri ve kontenjaları nedir?

    2022 İzmir lise taban puanları

    İzmir'deki liselerin taban puanlarını sizler için derledik.

    İzmir lise taban puanları belli oldu mu? 2022 İzmir lise taban puanları #1

    İzmir'deki liselerin taban puanlarının devamı için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.

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