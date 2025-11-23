Kahramanmaraş'ta tek başına tüm sorumlulukları üstlenen öğretmen

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki Çağırgan Kikiler İlkokulu'nda görev yapan 25 yaşındaki sınıf öğretmeni Derya Acun, öğrencilerine sıcak bir eğitim ortamı sunmak için okulun tüm işleriyle tek başına ilgileniyor.

Denizli doğumlu Acun, öğretmenliğe 3 yıl önce, kent merkezine yaklaşık 60 kilometre uzaklıktaki köyde 20 öğrencisi bulunan okulda başladı. Hizmetlisi bulunmayan, sobayla ısınan okulu bir eğitim yuvasına dönüştürmek için çaba gösteriyor.

ÖĞRENCİ VE AİLELERİNE DESTEK

Acun, öğrencilere derslerde öğretmen, teneffüslerde arkadaş, okul çıkışında ise ağabeylik yapıyor. İhtiyaç sahibi öğrenciler için kıyafet, ayakkabı ve kırtasiye temin ederek ailelere de yardımcı oluyor.

Sınıf, tuvalet ve bahçe temizliği, odun kırmak ve sobayı yakmak gibi işleri üstlenen öğretmen, öğrencileriyle film günleri düzenliyor, mısır patlatıyor ve kız öğrencilerin saçlarını örüyor.

ÇOCUK SEVGİSİ TEMEL KURAL

Acun, çocukların oyunlarına eşlik ediyor, onlarla futbol oynuyor ve sık sık sarılıyor. Öğrencilerinin samimi yaklaşımıyla güçlü bir bağ kurduğunu ifade ediyor.

Acun, "Çocukları sevmeyen iyi bir öğretmen olamaz. Onlara sıcak davranmak, dersin ve öğretmenin verimliliğini artırır" diyerek mesleğine duyduğu sevgiyi vurguladı.