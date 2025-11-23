Kahramanmaraş'ta tek başına tüm sorumlulukları üstlenen öğretmen

- Derya Acun, Kahramanmaraş Onikişubat'taki Çağırgan Kikiler İlkokulu'nda tek başına tüm okul işlerini yürütüyor ve öğrencilere sevecen bir eğitim ortamı sağlıyor.
- Öğrencilere derslerde öğretmenlik, teneffüslerde arkadaşlık yaparken, ihtiyaç sahibi öğrencilere kıyafet ve kırtasiye desteği de sunuyor.
- Acun, öğretmenlik mesleğine duyduğu sevgiyi, "Çocukları sevmeyen iyi bir öğretmen olamaz" diyerek ifade ediyor.
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki Çağırgan Kikiler İlkokulu'nda görev yapan 25 yaşındaki sınıf öğretmeni Derya Acun, öğrencilerine sıcak bir eğitim ortamı sunmak için okulun tüm işleriyle tek başına ilgileniyor.
Denizli doğumlu Acun, öğretmenliğe 3 yıl önce, kent merkezine yaklaşık 60 kilometre uzaklıktaki köyde 20 öğrencisi bulunan okulda başladı. Hizmetlisi bulunmayan, sobayla ısınan okulu bir eğitim yuvasına dönüştürmek için çaba gösteriyor.
ÖĞRENCİ VE AİLELERİNE DESTEK
Acun, öğrencilere derslerde öğretmen, teneffüslerde arkadaş, okul çıkışında ise ağabeylik yapıyor. İhtiyaç sahibi öğrenciler için kıyafet, ayakkabı ve kırtasiye temin ederek ailelere de yardımcı oluyor.
Sınıf, tuvalet ve bahçe temizliği, odun kırmak ve sobayı yakmak gibi işleri üstlenen öğretmen, öğrencileriyle film günleri düzenliyor, mısır patlatıyor ve kız öğrencilerin saçlarını örüyor.
ÇOCUK SEVGİSİ TEMEL KURAL
Acun, çocukların oyunlarına eşlik ediyor, onlarla futbol oynuyor ve sık sık sarılıyor. Öğrencilerinin samimi yaklaşımıyla güçlü bir bağ kurduğunu ifade ediyor.
Acun, "Çocukları sevmeyen iyi bir öğretmen olamaz. Onlara sıcak davranmak, dersin ve öğretmenin verimliliğini artırır" diyerek mesleğine duyduğu sevgiyi vurguladı.