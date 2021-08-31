Kara Harp Okulu diploma töreninde mezunlardan Rizeli Müberra Öztürk, okulun tarihinin ilk başörtülü öğrencisi ve ilk subayı oldu.

Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilirken, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, dereceye giren teğmenlere diplomasını takdim etti.

19 ÜLKEDEN 647 MİSAFİR ÖĞRENCİ DE MEZUN OLDU

Törenin açılışında konuşan Kara Harp Okulu Komutanı Tümgeneral Gültekin Yaralı, 19 farklı ülkeden 647 misafir asker öğrencinin MSÜ'de eğitim ve öğretim gördüğünü söyledi. Yaralı, mezun olan öğrencilere başarılar diledi.

Kara Harp Okulu tarihinin ilk başörtülü öğrencisi ve ilk subayı Müberra Öztürk-Video

AFYONCU: "BU SENE 4 BİN 82 ÖĞRENCİ MEZUN ETTİK"

MSÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu da geçen dönemde Kovid-19 salgını nedeniyle ailelerin mezuniyet törenlerine katılamadığını, bugün öğrencilerin aileleriyle mezuniyet töreni gerçekleştirdikleri için mutlu olduklarını belirtti.

MSÜ'nün bugün 29 bin öğrenciyi mezun eder hale geldiğini ifade eden Afyoncu, bu sene 4 bin 82 öğrenci mezun ettiklerini kaydetti.

DERECEYE GİREN ÖĞRENCİLER DİPLOMALARINI ALDI

Dereceye giren diğer öğrenciler diplomalarını TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanlarından aldı.

RİZELİ MÜBERRA, BİR İLKİ YAŞATTI

Rizeli Müberra Öztürk, Kara Harp Okulu tarihinde bir ilk yaşattı. Öztürk, Kara Harp Okulu tarihinin ilk başörtülü öğrencisi ve ilk subayı oldu.