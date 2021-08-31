Euro
9.8862
0.02%
Dolar
8.3697
-0.03%
Altın
487.34
0.02%
Borsa
1.458
0.67%
Bitcoin
398.410
-2.92%
EXEN Coin
25.89
-1.29%
23ºC
İstanbul
Açık 23 C

    Kara Harp Okulu tarihinin ilk başörtülü öğrencisi ve ilk subayı Müberra Öztürk

    Kara Harp Okulu diploma töreninde mezunlardan Rizeli Müberra Öztürk, okulun tarihinin ilk başörtülü öğrencisi ve ilk subayı oldu.
    • AA & Ensonhaber
    • 31.08.2021 - 01:23
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kara Harp Okulu tarihinin ilk başörtülü öğrencisi ve ilk subayı Müberra Öztürk

    Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilirken, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, dereceye giren teğmenlere diplomasını takdim etti.

    19 ÜLKEDEN 647 MİSAFİR ÖĞRENCİ DE MEZUN OLDU

    Törenin açılışında konuşan Kara Harp Okulu Komutanı Tümgeneral Gültekin Yaralı, 19 farklı ülkeden 647 misafir asker öğrencinin MSÜ'de eğitim ve öğretim gördüğünü söyledi. Yaralı, mezun olan öğrencilere başarılar diledi.

    Kara Harp Okulu tarihinin ilk başörtülü öğrencisi ve ilk subayı Müberra Öztürk-Video

    AFYONCU: "BU SENE 4 BİN 82 ÖĞRENCİ MEZUN ETTİK"

    MSÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu da geçen dönemde Kovid-19 salgını nedeniyle ailelerin mezuniyet törenlerine katılamadığını, bugün öğrencilerin aileleriyle mezuniyet töreni gerçekleştirdikleri için mutlu olduklarını belirtti.
    MSÜ'nün bugün 29 bin öğrenciyi mezun eder hale geldiğini ifade eden Afyoncu, bu sene 4 bin 82 öğrenci mezun ettiklerini kaydetti.

    Kara Harp Okulu tarihinin ilk başörtülü öğrencisi ve ilk subayı Müberra Öztürk #1

    DERECEYE GİREN ÖĞRENCİLER DİPLOMALARINI ALDI

    Dereceye giren diğer öğrenciler diplomalarını TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanlarından aldı.

    RİZELİ MÜBERRA, BİR İLKİ YAŞATTI

    Rizeli Müberra Öztürk, Kara Harp Okulu tarihinde bir ilk yaşattı. Öztürk, Kara Harp Okulu tarihinin ilk başörtülü öğrencisi ve ilk subayı oldu.

    Kara Harp Okulu tarihinin ilk başörtülü öğrencisi ve ilk subayı Müberra Öztürk #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir