Karne görüşü örnekleri 2022: İlkokul, ortaokul ve lise kısa ve anlamlı karne yazıları...

Karne görüşü örnekleri 2022: İlkokul, ortaokul ve lise kısa ve anlamlı karne yazıları...

Karneler için geri sayım başlarken, öğretmenler not yazarak öğrencilerine görüşlerini belirtiyor. İşte 2022 öğretmenler için karne notu tavsiyeleri...

Bir eğitim-öğretim dönemi daha kapanıyor...

19 Haziran'da karneler dağıtılacak ve yaz tatili başlayacak.

Karne hazırlıkları tamamlanırken öğretmenler, öğrencileri hakkındaki görüşlerini de belirtiyor.

Öğrenciler, öğretmenlerinden gelecek motivasyon sözlerine ihtiyaç duyuyor.

Öğretmenler ise öğrencilerine ilham verecek mesaj ve sözleri araştırıyor.

İşte öğretmenler için karneye yazılabilecek anlamlı, kısa ve güzel, ilkokul, ortaokul ve lise karne görüşleri, yorumları ve sözleri...

Karne görüşü örnekleri 2022

Başarılarını okumaya da yansıtarak okuma ve yorumlama konusunda da iyi bir öğrenci olmasını dilerim.

Başarılı çalışmalarının devamını dileyerek takdirlerimi sunuyorum.

Başarılı bir sene geçirdin. Başarılarının artmasını istiyorsan tatilini verimli geçirmen gerekir.

Gösterdiğin başarı takdire şayan. Yeni eğitim öğretim döneminde de bu başarının daha da artmasını dilerim.

Karnendeki iyi notlara baktıkça, ne denli daha başarılı olabileceğini görüyorum. Yolun açık olsun.

Seni tebrik ederim. Başarılı bir yıl geçirdin. Notların gibi hayatında başarılarla dolu olsun. Tatilde bol bol dinlen. İyi tatiller evladım

Gösterdiğin başarıdan dolayı seni ve aileni kutlar, birlikte mutlu bir tatil geçirmenizi dilerim.

Türkçe dersinde gösterdiğin üstün gayret ve performansından dolayı tebrik ediyorum.

Faydalı olmak, özverili olmanın sonucudur. Başarılı olmak, çok çalışmanın sonucudur.

Dersimizdeki başarısının devamını diliyorum.

Güzel kızım/oğlum birinci sınıfı başarılı bir şekilde bitirdin. Hayatın başarı ve mutluluklarla dolsun. Prensesim iyi tatiller. Seni seviyorum.

Göstermiş olduğun gayretten dolayı seni kutluyor, senin daha büyük başarılar kazanmanı diliyorum.

Derslerinde göstermiş olduğun başarılarından dolayı seni kutluyorum. Daha iyisi de olabilirdi. Tatilde iyice dinlen ve başarılarını artırma kararlılığıyla dön. Neden daha iyisi olmasın.

Davranışlarıyla arkadaşlarına örnek olan öğrencimiz okuma, yorumlama, konuşma gibi alanlarda da başarılı bir öğrenci. Tebrik ediyorum.

Son derece başarılı geçen ilk dönem için seni tebrik ediyorum. Umarım ikinci dönem daha da iyi olursun.

Yıllarca solmayan Kenya gülleri gibi dönem boyunca başarıların hiç solmadı. Artık dinlenme vakti.

Göstermiş olduğun gayretten dolayı seni kutluyor, senin daha büyük başarılar kazanmanı diliyorum.

Başarısını ahlakıyla bütünleştirdiği için öğrencimizi tebrik ederim.

Davranışlarıyla arkadaşlarına örnek olan öğrencimiz okuma, yorumlama, konuşma gibi alanlarda da başarılı bir öğrenci. Tebrik ediyorum.

Karnendeki iyi notlara baktıkça, ne denli daha başarılı olabileceğini görüyorum. Yolun açık olsun.

Hiçbir şey, insanı kendi başarıları kadar motive edemez. Başarılarının, motiveni artırması dileğiyle...

Derslerinde göstermiş olduğun başarılarından dolayı seni kutluyorum. Daha iyisi de olabilirdi. Tatilde iyice dinlen ve başarılarını artırma kararlılığıyla dön.

Hataların ve başarılarınla bir dönemi geride bıraktın. Şimdi dinlenme vakti. İkinci dönem daha iyiyerlerde olmanı bekliyorum. Sen de yapabileceğini biliyorsun. Yeter ki iste.