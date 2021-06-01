Karne günü 2021: 2. dönem karneler verilecek mi?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, normalleşme kararlarının ardından eğitim ile ilgili detayları duyurdu. Peki 2. dönem karneler verilecek mi, ne zaman? İşte karne tarihi..

Milli Eğitim Bakanlığı, kademeli normalleşme kapsamında eğitime dair yeni kararları açıkladı.

Pandemi nedeniyle uzaktan eğitime devam ederek okullarından uzak kalan öğrenciler, sınıflarına kavuştu. 1 Haziran itibariyle ilkokullar, 7 Haziran itibariyle de ortaokul ve liseler yüz yüze eğitime başlıyor.

Aynı zamanda ikinci yarıyılın son günlerine yaklaşmışken, karnelere dair detaylar da merak ediliyor.

Geçtiğimiz dönem karneler e-okul üzerinden görüntülenmişti. Peki ikinci dönem karne verilecek mi? Karne günü ne zaman? İşte açıklamalar..

2.DÖNEM KARNE VERİLECEK Mİ?

Öğrencilerin yıl boyunca okullarında ve derslerindeki emeklerinin karşılığı olan karneler için geri sayım başladı. Bu dönem derslerine okul yerine evden, uzaktan eğitim şeklinde devam eden öğrencilere karneler 18 Haziran 2021 tarihinden itibaren verilecek.