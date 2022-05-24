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Karne günü 2022: Karneler ne zaman, ayın kaçında verilecek?

Karne günü 2022: Karneler ne zaman, ayın kaçında verilecek?

Yaz tatilini dört gözle bekleyen öğrenciler, karnelerin verileceği günü araştırıyor. Peki 2022 karne günü ne zaman, ayın kaçında, hangi gün? İşte detaylar...