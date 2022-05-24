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- Karne günü 2022: Karneler ne zaman, ayın kaçında verilecek?
Karne günü 2022: Karneler ne zaman, ayın kaçında verilecek?
Yaz tatilini dört gözle bekleyen öğrenciler, karnelerin verileceği günü araştırıyor. Peki 2022 karne günü ne zaman, ayın kaçında, hangi gün? İşte detaylar...
- Haber Merkezi
- 24.05.2022 - 09:44
2021-2022 eğitim yılının son karnesini alacak olan öğrenciler, yaz tatili için gün sayıyor.
Öğrenciler ikinci dönem başarı notlarını öğrenecek ve karnelerini teslim alarak 3 aylık bir tatile çıkacak. Tatil planını netleştirmek isteyen binlerce vatandaş, okulların kapanış tarihini sorguluyor.
Öte yandan veliler ve öğretmenler de "Karneler ne zaman verilecek" sorusunu gündeme taşıdı.
Peki karne günü ne zaman 2022? Karneler ayın kaçında, hangi gün verilecek? İşte tarihi...
2022 Karne günü ne zaman, ayın kaçında?
2021-2022 eğitim yılı 17 Haziran günü bitecek. Öğrenciler 17 Haziran Cuma günü karnelerini alacak.
Öğrenciler ve öğretmenler için 2022 yaz tatili 17 Haziran Cuma günü başlayacak.