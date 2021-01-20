Karne günü canlı ders var mı? 22 Ocak Cuma EBA canlı ders yapılacak mı?

Karne günü canlı ders var mı? 22 Ocak Cuma EBA canlı ders yapılacak mı?

Milyonlarca öğrenci 22 Ocak Cuma günü ilk dönem karnelerini alacak. Koronavirüs nedeniyle dijital karne alacak olan öğrenciler cuma günü ders var mı? sorusunu araştırmaya başladı.

Öğrenciler koronavirüs gölgesinde bir dönemi daha geride bırakıyor. Cuma günü karne sevinci yaşayacak olan milyonlarca öğrenci, canlı ders olup olmadığını sorguluyor.

Koronavirüs ve sosyal mesafe şartları gereği dijital olarak verilmesi planlanan karnelerin e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden erişime açılması bekleniyor.

21 günlük ara tatile girecek olan öğrenciler karne günü ders var mı? 22 Ocak Cuma günü ders yapılacak mı? sorusu gündeme geldi.

22 OCAK CUMA GÜNÜ CANLI DERS VAR MI?

Henüz resmi bir açıklama gelmese de 22 Ocak Cuma günü pek çok devlet okulunda uzaktan eğitim gerçekleşmeye devam edecek.

Bazı özel okulların takviminde de 22 Ocak Cuma günü canlı ders yer alırken, derslerin işlenip işlenmeyeceği okul yönetiminin kanaatinde olacak.

OKULLAR KAÇ GÜN TATİL?

25 Ocak 2021 Pazartesi günü başlayacak yarıyıl tatil süresine ikinci dönemdeki bir haftalık ara tatil süresi de eklendi.

Böylelikle 25 Ocak Pazartesi günü başlayacak olan yarıyıl tatili 15 Şubat Pazartesi günü son bulacak.

2020 - 2021 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi 15 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacak.