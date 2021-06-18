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- Karne tebrik mesajları 2021: Karne alan çocuklara tebrik mesajları ve kutlama sözleri...
Karne tebrik mesajları 2021: Karne alan çocuklara tebrik mesajları ve kutlama sözleri...
Milyonlarca öğrencinin başarılarının karşılığı olan karne sevinci bugün yaşanıyor. Veliler ise karne tebrik mesajlarını araştırıyor. İşte öğrencilere, karne alan çocuklara kutlama sözleri...
- Haber Merkezi
- 18.06.2021 - 13:36
Öğrenciler bugün karnelerini alıyor ve velilerde Karne Tebrik Mesajları araştırılıyor.
Öğrencilerin 2021-2021 eğitim-öğretim döneminin sona ermesine az bir süre kala yaz tatilinden önce karne alan öğrencileri tebrik etmek isteyenler karne tebrik mesajları ile karne sorgulaması yapıyor.
Velilerin, öğrencilerin karneleri ne olursa olsun çocuklarını her zaman takdir etmeleri gerektiğini unutmamaları gerekiyor.
İşte en güzel karne tebrik mesajları...
KARNE TEBRİK MESAJLARI 2021
- Koskaca bir seneyi başarıyla geride bıraktın. Karneni tebrik ediyor ve iyi tatiller diliyorum.
- Çalışmalarının karşılığı olan bu güzel karnen senin mutluluğun olsun. İyi tatiller
- Bu mutlu günü böylesine güzel bir karneyle tamamladığın için beni çok sevindirdin. Teşekkür ederim yavrum.
- Bu güzel Karneyi bize yaşatan sevgili yavrumuz ve eğitimde emeği geçen öğretmenlerimizi kutlarım
- Eğitim-öğretim yılını tamamlayarak tatile giren ve karne sevinci yaşayan yavrumuzu kutluyor, kıymetli öğretmenlerimize ve öğrencilerimize iyi tatiller diliyorum
- Bugün 18 milyonu aşkın öğrencimiz ve tabii ki ailelerimiz ve öğretmenlerimiz karne heyecanı yaşıyor. Güzel yavrumuzun gözlerinden öpüyor, sıhhat, sağlık, afiyet ve başarılar diliyorum. Öğretmenlerimize de fedakârlıkları için teşekkür ediyorum.
- Disiplinli çalışması başarını anahtarıdır. Karneni kutlar, iyi tatiller dilerim..
- Kendi çocuğum olduğu kadar hepimizin evlatlarının Başarıları daim olsun.. O gülen yüzleri hiç solmasın Tatil bizi bekler Savunun biz geliyoruz
- Son derece başarılı geçen bir yıl için seni tebrik ediyorum. İyi tatiller diliyorum
- Evlatları okusun diye Hem annelik hem babalık yapan Yalnız ve Güçlü kadınlar ! Sizlerin de Karne Gününüzü tebrik ederim.
- Bir Eğitim Öğretim dönemi geride bırakmış olan evlatlarımız için dinlenme vakti gelmiştir. Karnesi güzel olan evladımızı da tüm sene boyunca büyük gayret gösteren tüm öğretmen ve yavrularımıza iyi tatiller dilerim.
- Karne Günü heyecanını ve mutluğunu yaşayan 18 milyonu aşkın öğrencimizi, ailelerimizi ve öğretmenlerimizi kutluyor, karnesi için tatlı evladımızı kutluyorum iyi bir tatili diliyorum.
- Evlatlarımızın Bugün bana yaşatacakları gururdan ve gayretlerinden ötürü minnettarım
- Bu mutlu günü böylesine güzel bir karneyle tamamladığın için beni çok sevindirdin. Teşekkür ederim yavrum.
- Biricik yavrum başarılarınla beni çok mutlu ettin. İyi tatiller.
- Disiplinli çalışması başarını anahtarıdır Karneni kutlar iyi tatiller dilerim.
- Son derece başarılı geçen bir yıl için seni tebrik ediyorum. İyi tatiller diliyorum.
- Çalışmalarının karşılığı olan bu güzel karnen senin mutluluğun olsun. İyi tatiller.
- Karnendeki bu güzel ve gurur verici başarınızı tebrik eder başarını canı gönülden kutlarım.
- Bu güzel karneyi bize yaşatan sevgili yavrumuz ve eğitimde emeği geçen öğretmenlerimizi kutlarım.