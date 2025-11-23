Kars’ın 2 bin 400 rakımlı köyünde tek öğrenciye eğitim veriyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kars’ın Arpaçay ilçesindeki Akmazdam İlkokulu’na atanan öğretmen Muhammet İsmail Doğan, tek öğrencisi Doruk Sunay ile köyde eğitim öğretime devam ediyor.

10 YIL KAPALI KALAN KÖY, YENİDEN AÇILDI

Akmazdam köyü, Kars’a 61, Arpaçay ilçe merkezine 19 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Sert ve uzun geçen kışlarıyla bilinen köydeki ilkokul, öğrenci olmaması nedeniyle yaklaşık 10 yıldır kapalıydı. Doğan, geçen yıl göreve başlayarak okulun kapılarını tekrar eğitime açtı.

ÖĞRETMEN, ARKADAŞ VE AĞABEY ROLÜNDE

2. sınıf öğrencisi Doruk Sunay’a derslerde öğretmen, teneffüslerde arkadaş, okul çıkışında ise ağabeylik yapan Doğan, olumsuz hava koşullarına rağmen öğrencisini evine kadar götürüyor. Pazartesi ve cuma günlerinde birlikte İstiklal Marşı’nı okuyorlar.

"HER ÇOCUK DEĞERLİ"

Doğan, bir öğrenciyle de olsa aynı disiplin ve özenle eğitim verdiğini belirterek, “Her çocuk bizim için değerlidir. Doruk’la günde 6 saati birlikte geçiriyoruz, onun hakkına girmeden iyi bir gelecek sunmak için çaba gösteriyorum” dedi.

KÖYLÜLERDEN BÜYÜK DESTEK

Köy halkının kendisini sahiplendiğini anlatan Doğan, kışın yolda kaldığında köylülerin yardıma geldiğini söyledi. Soba yakmayı bilmediğini, köyde öğrenerek öğrenciyle birlikte zorlu kış koşullarına rağmen görevine devam ettiğini ifade etti.

Doruk Sunay ise öğretmeniyle geçirdiği vakitlerden memnun olduğunu ve onu çok sevdiğini dile getirdi.