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    Kasım tatili 2022: Ara tatilde karne verilecek mi?

    2022/23 eğitim yılının ilk ara tatili için ziller 11 Kasım Cuma günü çalacak. 9 günlük tatile çıkacak öğrenciler ise "karne verilecek mi" merak ediyor.
    • Haber Merkezi
    • 11.11.2022 - 10:41
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    Kasım tatili 2022: Ara tatilde karne verilecek mi?

    19 milyon öğrenci 2022-2023 eğitim öğretim yılının ilk ara tatiline çıkıyor.

    Birinci dönem ara tatili bugün başlayacak ve 21 Kasım Pazartesi günü öğrenciler yeniden ders başı yapacak.

    Dinlenme ve tekrar yapma fırsatı bulacak olan öğrenciler, ara tatilde karne verilip verilmeyeceğini sorguluyor.

    Peki ara tatil kaç gün sürecek? Ara tatile karne verilecek mi? İşte yanıtı...

    Kasım tatili 2022: Ara tatilde karne verilecek mi? #1

    Ara tatilde karne verilecek mi?

    Ara tatilde öğrencilere karne verilmeyecek. Karneler 15 tatilinde ve yıl sonunda verilecek.


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