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Kasım tatili 2022: Ara tatilde karne verilecek mi?

Kasım tatili 2022: Ara tatilde karne verilecek mi?

2022/23 eğitim yılının ilk ara tatili için ziller 11 Kasım Cuma günü çalacak. 9 günlük tatile çıkacak öğrenciler ise "karne verilecek mi" merak ediyor.