Kaymakamlık sınav giriş belgesi 2021: Kaymakamlık sınav giriş yerleri açıklandı mı?

10 Temmuz'da kaymakamlık sınavına girecek olan adaylar, sınava nerede gireceklerini araştırıyor. ÖSYM, sınav giriş belgelerinin erişime açıldığını duyurdu. Peki giriş belgesi nasıl ve nereden alınır?

İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı 10 Temmuz'da gerçekleşecek. Adaylar sınav giriş belgesi nereden ve nasıl alınır sorularını araştırıyor.

ÖSYM tarafından yapılan duyuru ile belli oldu. Sınav giriş belgesi adayların erişimine açıldı. Bunun ardından "Sınav giriş belgesi nasıl alınır?" sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı.

Peki kaymakamlık sınav giriş belgesi nasıl alınır? İşte ayrıntılar...

KAYMAKAMLIK SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI?

ÖSYM'nin resmi internet sitesinde yer ala bilgiye göre, 10 Temmuz 2021 tarihinde uygulanacak olan İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı (2021-Kaymakamlık) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

ÖSYM tarafından yapılan uyarıda, ''10 Temmuz 2021 tarihinde uygulanacak olan 2021-Kaymakamlık için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.'' denildi.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin internet adresinden 30 Haziran 2021 tarihinden alabilecekler.