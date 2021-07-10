Kaymakamlık sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 Kaymakamlık sınav sonuçları sorgulama ekranı

ÖSYM tarafından düzenlenen Kaymakamlık sınavı bugün gerçekleştirildi. Sınavın tamamlanmasının ardından gözler, sınav sonuçlarına çevrildi. Peki 2021 Kaymakamlık sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından düzenlenen ve kaymakam olarak görev yapmak isteyenlerin girdiği 2021 Kaymakamlık sınavı, bugün gerçekleştirildi.

Binlerce kaymakam adayının başarılı olmak için ter döktüğü sınavın ardından Kaymakamlık sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı.

Adaylar, Kaymakamlık sınav sonuçları 2021 ne zaman açıklanacak? Kaymakamlık sınav sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? sorularına yanıt arıyor.

Peki Kaymakamlık sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2021 Kaymakamlık sınav sonuçları sorgulama ekranı...

KAYMAKAMLIK SINAV SONUÇLARI 2021 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayınlanan 2021 sınav takvimine göre 2021 İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı sınav sonuçları, 12 Ağustos 2021 tarihinde açıklanacak.

Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecek.

2021 KAYMAKAMLIK SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI



