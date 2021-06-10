Kaymakamlık sınavı geç başvuruları başladı: 2021 Kaymakamlık sınavı geç başvuru ücreti ne kadar?

Kaymakamlık sınavı geç başvuruları başladı: 2021 Kaymakamlık sınavı geç başvuru ücreti ne kadar?

Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı başvuru tarihlerini kaçıran adayların merakla beklediği 2021 Kaymakamlık sınavı geç başvuruları başladı. İşte Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı geç başvuru ekranı 2021..

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından düzenlenen Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı başvuruları, 26 Mayıs - 2 Haziran 2021 tarihleri arasında alındı.

Çeşitli nedenlerle başvurularını tamamlayamayan adaylar ise, Kaymakamlık sınavı için geç başvuru tarihlerini araştırırken, ÖSYM resmi Twitter hesabı üzerinden Kaymakamlık Adaylığı Giriş Sınavı geç başvurularının başladığını duyurdu.

Bunun üzerine kaymakamlık sınavına girecek olan kaymakam adayları, Kaymakamlık sınavı geç başvuru ücreti ne kadar? sorusuna yanıt aramaya başladı.

Peki Kaymakamlık sınavı geç başvuru ücreti ne kadar? İşte Kaymakamlık Adaylığı Giriş Sınavı geç başvuru ekranı 2021..

2021 KAYMAKAMLIK SINAVI GEÇ BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek olan Kaymakamlık sınavı için 26 Mayıs - 2 Haziran tarihleri arasında yapılan başvuruları kaçıran adaylar, geç başvuru işlemlerini 10 Haziran tarihinde tamamlayacak.

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapacak.

KAYMAKAMLIK SINAVI GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Kaymakamlık Adaylığı Giriş Sınavı geç başvuru ücreti yüzde 50 daha fazla, yani 375 olarak belirlendi. Geç başvuru gününde başvuruda bulunacak adaylar, sınav ücretini 10 Haziran Perşembe günü 23.59'a kadar yatıracak.

Ödeme, ÖSYM'nin internet sitesindeki e-İŞLEMLER kısmında yer alan "ödemeler" tarafından yapılacak. Banka veya kredi kartı ile ödeme yapmak mümkündür. Sınava girecek adaylar herhangi bir banka veya ATM üzerinden sınav ücreti ödemeye çalışmamalıdır.

Sınav başvurusu tamamlandıktan sonra ödemeler yapılmalıdır. Ödeme sürecinde yaşanan sorunlardan ÖSYM ve İçişleri Bakanlığı sorumlu olmayacaktır. Adayların başvuru bilgilerini kayıt etmesinin ardından talep edilen ücreti ödemesi gerekmektedir.