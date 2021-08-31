Kimler YKS ek yerleştirme yapabilir? Üniversiteye yerleşenler ek tercih yapabilir mi?

YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından bir üniversiteye yerleşen ancak kayıt yaptırmak istemeyen adaylar, "Üniversiteye yerleşenler ek tercih yapabilir mi?" sorusuna yanıt arıyor.

Binlerce üniversite adayının günlerdir merakla beklediği 2021 YKS yerleştirme sonuçları bugün erişime açıldı.

ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden 31 Ağustos 2021 tarihinde saat 08.00'den itibaren öğrenebiliyor.

Ancak bir üniversiteye yerleşen adaylar yeniden tercih yapmak istiyor. Bu kapsamda kazandıkları üniversiteye kayıt olmak istemeyenler, "Yerleştiğim halde ek tercih yapabilir miyim?" sorusuna yanıt arıyor.

Peki, üniversiteye yerleşenler ek tercih yapabilir mi? Kimler YKS ek yerleştirme yapabilir? İşte detaylar...

YERLEŞTİĞİM HALDE EK TERCİH YAPABİLİR MİYİM?

ÖSYM, ilk tercihlerde tercih yapan ve bir üniversite bölümüne yerleşen adayları ilgilendiren konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

ÖSYM'nin açıklamasına göre, 2021-YKS merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar, ek yerleştirmede tercih yapma hakkına sahip değildir.

Ek yerleştirmede tercih yapabilmek için, 2021-YKS merkezî yerleştirmede hiçbir yükseköğretim programına yerleştirilmemiş olmak gerekir.

KİMLER EK YERLEŞTİRME TERCİHİ YAPABİLİR?

Tercih işlemlerini kaçıran adaylar veya herhangi bir nedenle yapmayanlar ek yerleştirmeler için tercih yapabilir.

Ek yerleştirmeye başvurabilmek için YKS'de ilk yerleştirmede hiçbir lisans/önlisans programına yerleşmemiş olan adaylar yararlanabilmektedir.

Özel yetenek sınavıyla alım yapan bir bölüme yerleşen adaylar da ek tercih işlemlerinden faydalanabilmektedir.

Merkezi yerleştirmede bir örgün yüksek öğretim programına yerleştirilen öğrenciler ile kontenjansız açık öğretime yerleştirilen öğrenciler Anadolu Üniversitesi AÖF'ün kontenjan sınırlaması olmayan bölümleri için ek yerleştirme başvurusu yapabililer.

YKS ek yerleştirmelerde tercih yapabilmeniz için YKS yerleştirme puanınızın hesaplanmış olması gerekmektedir.

EK TERCİHLER NASIL YAPILIR?

2021 YKS ek tercih tarihleri henüz açıklanmadı. YKS ek yerleştirme işlemleri ÖSYM'nin https://www.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapılacak. Adaylar T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaptıktan sonra ek tercih sekmesine tıklayarak açılan ekranda tercihlerini yapabilir.