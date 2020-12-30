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    Kırıkkale'de jandarmadan öğrencilere trafik eğitimi

    Kentte jandarma tarafından ilk ve ortaokul çağındaki öğrencilere 'EBA' üzerinden trafik eğitimi veriliyor.
    • İHA
    • 30.12.2020 - 09:22
    • Güncelleme : 30.12.2020 - 10:07
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    Kırıkkale'de jandarmadan öğrencilere trafik eğitimi

    Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığınca, İçişleri Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan "Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi ve Eylem Planı" doğrultusunda Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile yapılan iş birliği çerçevesinde 4-11 yaş aralığındaki çocuklara yönelik "Trafik Dedektifleri Projesi" eğitim faaliyetleri devam ediyor.

    'EBA' ALTYAPILI EĞİTİM

    Kent genelinde trafik kazalarının azaltılmasına yönelik Kırıkkale Valiliği koordinesinde yürütülen proje kapsamında: proje göstergelerinden biri olan "öğrencilere trafik eğitimi verilmesi" faaliyeti, dönem içerisinde yaşanan salgın nedeniyle yüz yüze verilemediğinden bu eğitimler, Vali Yunus Sezer’in talimatları doğrultusunda Milli Eğitim Bakanlığının dijital eğitim platformu Eğitim Bilişim Ağı (EBA) altyapısı kullanılarak veriliyor.

    Jandarma, "Trafik Dedektifi Projesi" kapsamında "EBA" uygulaması üzerinden öğrencilere ulaştı.

    Jandarma, öğrencilere 'EBA' üzerinden trafik eğitimi verdi

    11 BİN ÖĞRENCİ FAYDALANACAK

    Trafik Kısım Amiri Jandarma Asb.Kd.Bşçv. Murat Cihan tarafından toplam 300 öğrenciye verilen eğitimde, trafik kuralları anlatılarak soruları yanıtlandı. İlerleyen günlerde ise ilkokul ve ortaokul düzeyinde toplam 11 bin öğrenciye uzaktan eğitim verilmesi planlanıyor.

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