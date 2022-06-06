KOMEK kayıtları 2022: Genç KOMEK başvurusu başladı mı, nasıl yapılır?

KOMEK kayıtları 2022: Genç KOMEK başvurusu başladı mı, nasıl yapılır?

KOMEK yani Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları, 2022 yaz kayıtlarına dair duyuru yaptı. Peki 2022 KOMEK kayıtları başladı mı, nasıl başvurulur? Genç KOMEK nedir? İşte tarihleri...

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleşen ve binlerce çocuğun katılacağı KOMEK Kurs Merkezi, 7-14 yaş aralığındaki öğrencilerin eğitici bir yaz dönemi geçirmelerini amaçlıyor.

KOMEK Kurs Merkezi'nde çocuğunu kaydettirmek isteyenler, KOMEK kayıtları başladı mı, nasıl başvurulur sorusuna yanıt arıyor.

2022 KOMEK kayıt tarihleri ve başvuru yöntemi belli oldu.Yüz yüze ve uzaktan eğitim seçenekleriyle öğrencilere ulaşacak olan KOMEK başvurusu için detaylar netleşti.

Peki 2022 KOMEK kayıtları nasıl yapılır? KOMEK başvurusu nereden yapılır? Genç KOMEK kayıt tarihleri...

2022 KOMEK kayıtları başladı mı?

KOMEK başvuru tarihleri 6 Haziran itibariyle başladı.

19 Haziran 2022 tarihine kadar devam edecek kayıt sürecinde 7-14 yaş arası öğrenciler için KOMEK başvurusu yapılabilecek.

KOMEK kayıtları sonrasonda KOMEK yaz okulu eğitimleri başlayacak.

KOMEK başvurusu nasıl yapılır?

Genç KOMEK Yaz Okulu'na başvurular 6-19 Haziran 2022 tarihleri arasında www.konya.bel.tr ile www.komek.org.tr adresleri üzerinden olacak.