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    KOPYA TESPİTİ! AÖL açık lise sınavı iptal mi edildi?

    Açık Öğretim Lisesi 1. dönem sınavları MEB'den gelen kararla değişti. Peki AÖL sınavları iptal mi oldu, neden iptal edildi? İşte konunun ayrıntıları...
    • Haber Merkezi
    • 16.12.2022 - 10:51
    • Güncelleme : 16.12.2022 - 10:52
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    KOPYA TESPİTİ! AÖL açık lise sınavı iptal mi edildi?

    Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı açık liselerde binlerce öğrenci eğitimini tamamlıyor.

    Açıköğretim lisesi birinci dönem sınavları 9 Aralık'ta çevrimiçi olarak başladı.

    Açık Öğretim Lisesi’nde kayıtlı olan 1 milyon 207 bin 930 öğrencinin yaklaşık 600 bini sınavlarına girdi.

    Sınava giren öğrencilerin cep telefonlarıyla soruların fotoğraflarını çekerek paylaştıkları belirlendi. Sınav süreci devam ederken ortaya çıkan kopya skandalı, Milli Eğitim Bakanlığı’nı da harekete geçirdi.

    'AÖL sınavı iptal mi?' Sorusu, sınava katılım sağlayan öğrenciler tarafından merak ediliyor.

    Peki AÖL 1.dönem sınavları iptal mi oldu? İşte son ayrıntılar...

    KOPYA TESPİTİ! AÖL açık lise sınavı iptal mi edildi? #1

    AÖL sınavı iptal mi edildi?

    Açık lise sınavında kopya çektikleri belirlenen 60 bin öğrencinin sınavı Gözlemciler Komisyonu tarafından iptal edildi.

    Kopyacı öğrenciler, 2 yıl boyunca Merkezi Sistem Sınavları’na alınmayacak.


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