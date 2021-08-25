Koronavirüs aşısı yaptıran öğretmenlerin oranı belli oldu

MEB kaynakları, aşılanan öğretmenlerin oranını yüzde 83,3 olarak paylaştı. Aşı olmayan öğretmenler, haftada 2 gün PCR testi yaptıracak.

Tüm yurtta okullar, 6 Eylül'de açılmaya hazırlanıyor.

Koronavirüs salgını döneminde eğitim ve öğretim, tüm tedbirler alınarak gerçekleştirilecek. Bu kapsamda Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), okulları tüm kademe ve sınıf seviyelerinde açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

MEB'DEN YENİ DÖNEME HAZIRLIK

MEB ile Sağlık Bakanlığı'nın hazırladığı "Kovid-19 Salgınında Okullarda Alınması Gereken Önlemler Rehberi" 81 İl Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüklerine gönderilirken, Bakan Mahmut Özer başkanlığında dün İstanbul'da yeni öğretim yılının başlangıcı için alınacak önlemler ve hazırlıklara ilişkin de toplantı gerçekleştirildi.

AŞILANAN ÖĞRETMENLERİN ORANI YÜZDE 83,3'E ÇIKTI

MEB kaynaklarına göre, pandemi tedbirleri kapsamında çalışmalara hız verilirken, aşı yaptıran öğretmenlerin oranı her geçen gün artıyor.

Öğretmenlerin en az bir doz aşı olma oranı, 24 Ağustos itibarıyla yüzde 83,3'e yükseldi. İki doz aşı yaptırma oranı ise yüzde 72,2 olarak gerçekleşti.

AŞI YAPTIRMAYANLARA HAFTADA 2 GÜN PCR TESTİ

6 Ağustos tarihinden itibaren öğretmenlerin bir doz aşı olma oranında yüzde 10, iki doz aşı olma oranında ise yüzde 13'lük artış yaşandı.

Öte yandan, iki doz aşısını olmayan öğretmenlerin haftada 2 gün PCR testi vermeleri gerekecek.