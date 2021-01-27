KPSS 2021 tercihleri ne zaman? KPSS yerleştirme tercihi hangi tarihte? 2021 KPSS yerleştirme takvimi..

KPSS 2021 tercihleri ne zaman? KPSS yerleştirme tercihi hangi tarihte? 2021 KPSS yerleştirme takvimi..

KPSS merkezi yerleştirme takviminin belli olmasıyla birlikte tercihlerin yapılacağı tarihler araştırılmaya başlandı. Peki 2021 KPSS tercihleri ne zaman yapılacak? İşte ÖSYM KPSS yerleştirme takvimi..

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, bu yıl yapılacak KPSS merkezi yerleştirme takvimini açıkladı.

KPSS sınavına giren adaylar, tercih yapacakları günü araştırmaya başladı.

KPSS 2021/1 VE 2021/2 sınavına giren adaylar, ÖSYM tarafından belirlenen yerleştirme takvimine dair detayları merak ediyor.

Peki 2021 KPSS tercihleri ne zaman? KPSS yerleştirme ne zaman yapılacak? İşte ÖSYM 2021 KPSS yerleştirme takvimi..

KPSS YERLEŞTİRME TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK 2021?

ile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, bu yıl yapılacak olan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) merkezi yerleştirme takvimine dair açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk, "Adaylar, KPSS-2021/1 Merkezi Yerleştirmeleri için 1-8 Temmuz, KPSS-2021/2 Merkezi Yerleştirmeleri için 22-29 Aralık tarihleri arasında tercih yapabilecek." dedi.

Bakan Selçuk, KPSS Merkezi Yerleştirme işlemlerinin "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" hükümleri çerçevesinde yürütüldüğünü ifade etti.

Bu kapsamda, kamu kurumları yerleştirme taleplerini ilk yerleştirme için 5 Nisan-28 Mayıs, ikinci yerleştirme için 4 Ekim-19 Kasım tarihleri arasında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın Kamu e-Uygulama sistemi üzerinden bildirebilecek. Aday tercihleri de ÖSYM tarafından 1-8 Temmuz ve 22-29 Aralık tarihleri arasında alınacak.