KPSS 2021 ücretleri: KPSS başvuru ücreti ne kadar?

KPSS 2021 ücretleri: KPSS başvuru ücreti ne kadar?

ÖSYM tarafından açıklanan KPSS başvuru ücretlerine dair araştırmalar yoğunlaştı. KPSS başvurusu yapacak adaylar, KPSS 2021 ücreti ne kadar, kaç para sorularını sorguluyor.

Milyonlarca adayın haftalardır merak ettiği KPSS başvuru nasıl yapılır? ÖSYM internet sitesi üzerinden yapılan başvurular merak konusu oldu.

KPSS Lisans sınavına başvuru yapacak adayların, ÖSYM AİS üzerinden başvurularını gerçekleştirdikten sonra sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlaması gerekiyor.

KPSS başvurusu 28 Mayıs tarihinde başlayacak ve 14 Haziran’da sona erecek. Ödeme yapacak olan adaylar, KPSS 2021 sınav ücreti ne kadar, kaç para? araştırıyor.

Peki bu sene KPSS ücreti ne kadar? İşte ayrıntılar...

2021 KPSS BAŞVURU ÜCRETLERİ

Kamu Personel Seçme Sınavı (Lisans) Başvuru ücreti: Her bir oturum için 90 TL

Kamu Personel Seçme Sınavı (ÖABT) Başvuru ücreti: Her bir oturum için 90 TL

Kamu Personel Seçme Sınavı (Alan Bilgisi) Başvuru ücreti: Her bir oturum için 65 TL

KPSS SINAV ÜCRETİ NASIL ÖDENİR?

Sınav ücreti, kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile yatırılacaktır.

Bankaya giderek ücret yatırmak isteyen adayların banka görevlisine başvuruda bildirdikleri T.C. Kimlik Numarasını ve sınav ücretini yatıracağını bildirmesi, bankadan aldıkları dekont üzerindeki T.C. Kimlik Numarası, adı, soyadı ve sınav adı/oturum bilgilerini kontrol etmeleri ve dekontu saklamaları gerekir.

Adaylar isterlerse banka şubelerine gitmeden internet bankacılığı aracılığıyla da bankaya ücret yatırabilirler.

Sınav ücreti ödeme işlemleri başvuru süresi içinde ve başvuru süresi bittikten sonraki ilk iş gününde, bankadan ödeme yapacak olan adaylar için mesai saati bitiminde; ÖSYM’nin internet sayfasından “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ödeme yapacak olan adaylar için saat 23.59’da sona erecektir.