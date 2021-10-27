KPSS 2021/7 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Çevre ve Şehircilik Bakanlığı KPSS tercih sonuç tarihi

KPSS 2021/7 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Çevre ve Şehircilik Bakanlığı KPSS tercih sonuç tarihi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sözleşmeli personel alımı tercihlerinin sona ermesinin ardından gözler tercihlerin açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki KPSS 2021/7 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından alınan KPSS 2021/7 tercih başvuru işlemleri, 21-26 Ekim 2021 tarihleri arasında tamamlandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sözleşmeli personel alımı için KPSS tercih başvurusunda başvuran adaylar, KPSS 2021/7 tercih sonuçları için bekleyişe geçti.

Peki KPSS 2021/7 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, 2021 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı KPSS tercih sonuç tarihi hakkında ayrıntılı bilgiler...

2021/7 KPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

''KPSS 2021/7 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?'' sorusu, KPSS tercihlerinin sona ermesiyle birlikte adayların gündemindeki yerini aldı.

Taşra Teşkilatında istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında boş bulunan 25 adet sözleşmeli mühendis pozisyonuna ÖSYM tarafından merkezi yerleştirme yapılacak.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin internet sayfasından öğrenebilecek. Yerleştirme bilgileri, yerleştirme sonuçları ÖSYM’nin internet sayfasından adaylara ve kamuoyuna açıklandıktan sonra ÖSYM tarafından Bakanlığa elektronik ortamda verilecek.

Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve kurumlara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecek. Sözleşmeli pozisyonlara yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildiği kuruma başvuracaklar, atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini yerleştirildiği kurumdan öğrenecek.

Yerleştirme sonucunun incelemesini isteyen adaylar, yerleştirme sonuçlarının internet yoluyla açıklanmasından itibaren, en geç 10 gün içinde “Genel Amaçlı Dilekçe” örneğini kullanarak ÖSYM’ye başvurmalıdırlar (Yapılacak her türlü itiraz, adayın dava açabilme hakkı için geçerli 10 günlük dava açma süresini durdurmaz.).

Süre hesabında ÖSYM Genel Evrak Biriminin adayın dilekçesi üzerine bastığı tarih damgası ve numara esas alınır. Bu dilekçenin işleme konulabilmesi için dilekçeye ÖSYM'nin T.C. Halkbank Ankara Kurumsal Şubesi TR40 0001 2009 4520 0044 0002 07 numaralı hesabına 5,00 TL’nin yatırıldığını gösterir banka dekontunun fotokopisinin eklenmesi gerekmektedir.

Ancak KPSS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. Konuyla ilgili ilerleyen günlerde açıklama gelmesi bekleniyor.