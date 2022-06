KPSS 2022 geç başvuru tarihi: 2022 KPSS lisans geç başvuru ne zaman, ücreti ne kadar?

Başvuru tarihlerini kaçıran adayların gündeminde, 2022 KPSS lisans geç başvuru tarihi yer alıyor. Peki 2022 KPSS lisans geç başvuru ne zaman, ücreti ne kadar? İşte 2022 KPSS geç başvuru tarihi...

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Kamu Personeli Seçme Sınavı (2022 KPSS Lisans) başvuruları, 24 Mayıs - 6 Haziran tarihleri arasında tamamlandı.

Başvuru işlemlerinin sona ermesinin ardından 2022 KPSS Lisans geç başvuru tarihi gündemdeki yerini aldı.

Belirtilen tarihlerde çeşitli sebeplerle başvuru işlemlerini gerçekleştiremeyen adaylar, 2022 KPSS Lisans geç başvuru tarihi ve ücretini sorguluyor.

Peki, 2022 KPSS Lisans geç başvuru tarihi ne zaman? KPSS geç başvuru ücreti ne kadar? İşte, 2022 KPSS Lisans geç başvuru tarihi...

2022 KPSS geç başvuru tarihi ne zaman?

ÖSYM tarafından yayınlanan takvime göre; KPSS 2022 Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi, ÖABT geç başvuruları, 15 - 16 Haziran 2022 tarihleri arasında yapılacak.

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecek.





2022 KPSS geç başvuru ücreti ne kadar?

KPSS Lisans başvuru ücreti her bir oturum için 115 TL, ÖABT her bir oturum için 115 TL ve Alan Bilgisi her bir oturum için 80 TL olacak şekilde belirlenmişti.

Geç başvuru günlerinde yapılan başvurularda ise sınav ücreti, %50 artırımlı olarak 15-16 Haziran 2022 tarihlerinde ödenecek.

Ödemeler, ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan ''ÖDEMELER'' alanından kredi kartı/banka kartı ile ödenecektir. Geç başvuru gününde yapılan başvurularda bankalardan ücret ödemesi yapılmamalıdır.

KPSS 2022 ne zaman?

2022 yılında gerçekleşecek Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) tarihleri şu şekilde: