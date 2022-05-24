KPSS 2022 ücretleri: KPSS lisans başvuru ücreti ne kadar, kaç TL?

KPSS 2022 ücretleri: KPSS lisans başvuru ücreti ne kadar, kaç TL?

2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı için başvurular 24 Mayıs Salı itibarıyla başladı. Peki KPSS başvuru ücreti ne kadar, kaç TL? İşte ödenecek miktar...

2022 Kamu Personeli Seçme Sınavı başvuruları, ÖSYM internet sitesi üzerinden erişime açıldı.

KPSS Lisans sınavına başvuru yapacak adayların, ÖSYM AİS üzerinden başvurularını gerçekleştirdikten sonra sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlaması gerekiyor.

KPSS lisan başvuruları 24 Mayıs tarihinde başlayacak ve 6 Haziran’da sona erecek.

Ödeme yapacak olan adaylar, KPSS 2022 sınav ücreti ne kadar, kaç para? araştırıyor.

Peki bu sene KPSS ücreti ne kadar oldu, nasıl ödenir? İşte ayrıntılar...

2022 KPSS ücreti ne kadar?

KPSS 2022 başvuru ücreti, ÖSYM tarafından yayımlanacak olan KPSS sınav kılavuzu ile netlik kazanacak ancak ortalama 100 lira olması bekleniyor.

KPSS ücreti nereye ve nasıl yatırılır?

Sınav ücreti, kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM'nin internet sayfasında eİŞLEMLER'de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile yatırılacaktır.

Bankaya giderek ücret yatırmak isteyen adayların banka görevlisine başvuruda bildirdikleri T.C. Kimlik Numarasını ve sınav ücretini yatıracağını bildirmesi, bankadan aldıkları dekont üzerindeki T.C. Kimlik Numarası, adı, soyadı ve sınav adı/oturum bilgilerini kontrol etmeleri ve dekontu saklamaları gerekir.

Adaylar isterlerse banka şubelerine gitmeden internet bankacılığı aracılığıyla da bankaya ücret yatırabilirler.

Sınav ücreti ödeme işlemleri başvuru süresi içinde ve başvuru süresi bittikten sonraki ilk iş gününde, bankadan ödeme yapacak olan adaylar için mesai saati bitiminde; ÖSYM'nin internet sayfasından “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ödeme yapacak olan adaylar için saat 23.59'da sona erecektir.