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    KPSS 2022/2 tercih kılavuzu! KPSS lisans, ön lisans ve ortaöğretim tercihleri ne zaman?

    KPSS 2022/2 tercih kılavuzu ve ÖSYM’den yapılacak açıklama takip ediliyor. Peki KPSS lisans, ön lisans ve ortaöğretim tercihleri ne zaman? İşte KPSS 2022/2 tercih kılavuzu!
    • 21.12.2022 - 10:54
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    KPSS 2022/2 tercih kılavuzu! KPSS lisans, ön lisans ve ortaöğretim tercihleri ne zaman?

    2022 yılı KPSS tercih kılavuzu hakkındaki araştırmalar tüm hızıyla devam ediyor. Kamu kurumlarına girmek isteyen yüz binlerce mezun farklı KPSS oturumlarına katıldı. KPSS ön lisans, ortaöğretim ve lisans sınav sonuçlarının açıklanmasıyla ÖSYM’nin açıklaması beklenmeye başladı. Peki KPSS lisans, ön lisans ve ortaöğretim tercihleri ne zaman?

    KPSS 2022/2 tercih kılavuzu yayınlandı mı?

    ÖSYM tarafından açıklanan kılavuza göre adaylar, tercihlerine yön verecek. Kılavuz eşliğinde tercih işlemleri Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden yapılacak. Kılavuzda bulunan şartları taşımayan adayın başvuruları ise geçersiz olacak. Ayrıca tercih işlemleri sonrasında adayların yerleştirme süreci başlamış olacak.

    ÖSYM tarafından yapılan açıklamada KPSS-2022/2 Bazı Kurum ve Kuruluşların Kadro ve Pozisyonlarına 2 Yerleştirme tercih başvurularının 21 Aralık’ta başlayacağı duyuruldu. Tercih işlemleri 1 hafta sürecek ve son tercih için tarih 28 Aralık 2022 olarak belirlendi.

    Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi henüz tercih kılavuzunu yayınlamadı. 21 Aralık 2022 Çarşamba günü kılavuzun saat 12.00’a dek erişime açılmış olması öngörülüyor.


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