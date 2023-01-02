KPSS-2022/2 tercih sonuçları açıklandı mı? KPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS-2022/2 tercih sonuçları açıklandı mı? KPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS 2022/2 tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. İşte konu hakkında detaylar..

KPSS-2022/2 tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih son günlerde sık sık araştırılmaya başladı.

Tercihlerini yapan binlerce aday "KPSS-2022/2 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt arıyor.

KPSS Lisans, önlisans ve ortaöğretim puanına sahip adaylar bazı kurum ve kuruluşların kadrolarına yerleşebilmek için tercih işlemlerini Aralık ayında yaptılar.

21 Aralık ve 28 Aralık 2022 tarihleri arasında yapılan tercihlerin sonuçlarının açıklanacağı tarih büyük merak uyandırdı.

Tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS-2022/2 tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih hakkında ÖSYM tarafından resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak tercih sonuçlarının Ocak ayının ilk haftasında açıklanması bekleniyor.

Adaylar tercih sonuçlarını ÖSYM resmi internet sitesi olan "https://sonuc.osym.gov.tr" adresi üzerinden TC kimlik numaraları ve şifreleri ile öğrenebilecekler..