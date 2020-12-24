KPSS 3.10 maddesi nedir? KPSS 3.10 değerlendirme maddesi ne anlama gelir?

KPSS ortaöğretim sonuçları açıklaan adaylardan bazıları "KPSS puanlarınız hesaplanmamıştır." açıklamasını gördü. Peki, KPSS 3.10 değerlendirme maddesi nedir, ne anlama gelir?

KPSS ortaöğretim sonuçları bugün erişime açıldı. 22 Kasım'da gerçekleşen sınava katılanlar sonuçlarını ÖSYM'nin sayfasına giriş yaparak öğrenebiliyor.

Sonuçlarını öğrenmek için sisteme giren adaylardan bazıları "Kılavuzun 3.10 değerlendirme maddesi gereğince KPSS puanlarınız hesaplanmamıştır." şeklinde bir açıklamayla karşılaştılar.

Peki KPSS 3.10 değerlendirme maddesi nedir? KPSS kılavuzunda 3.10 maddesi ne anlama geliyor?

KPSS PUANLARINIZ HESAPLANMAMIŞTIR NE DEMEK?

Sınav sonuçlarını ÖSYM'nin sonuç sayfasına giriş yapan bazı öğrenciler, '3.10 değerlendirme maddesi gereğince KPSS puanlarınız hesaplanmamıştır' yazısıyla karşılaştı.

Açıklamada yer alan madde şu şekilde:

KPSS 3.10 MADDESİ NEDİR?

KPSS 3.10 maddesi, ÖSYM'nin başvuru kılavuzunda yer alan detaylardan birisi olarak öne çıkmaktadır. Sınavda değerlendirme sürecinde kullanılan KPSS 3.10 maddesi, belirli kriterleri içerisinde barındırmaktadır.

Bir testte, en az bir (1) ham puanı bulunmayan adaylar bu test için yapılacak hesaplamalara alınmayacaklar ve bu adaylara bu test için standart puan hesaplanmayacaktır.

KPSS için hesaplanabilen birçok puan türü vardır ve siz hesaplanmasını istediğiniz puan türünü etkileyen testlerden en az bir (1) ham puan yapmalısınız. Testi tamamen boş bırakır veya eksi nete düşerseniz puanınız hesaplanmaz.