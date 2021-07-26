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KPSS A Grubu ve Öğretmenlik sınav giriş belgeleri yayımlandı

KPSS A Grubu ve Öğretmenlik sınav giriş belgeleri yayımlandı

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından düzenlenen KPSS 2021 için giriş belgesi ve sınav yerleri açıklandı.