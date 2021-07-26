Euro
10.1429
0.75%
Dolar
8.594
0.53%
Altın
501.01
1.12%
Borsa
1.354
0.19%
Bitcoin
322.200
8.82%
EXEN Coin
25.20
-1.02%
26ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 26 C

    KPSS A Grubu ve Öğretmenlik sınav giriş belgeleri yayımlandı

    Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından düzenlenen KPSS 2021 için giriş belgesi ve sınav yerleri açıklandı.
    • Haber Merkezi
    • 26.07.2021 - 10:28
    • Güncelleme : 26.07.2021 - 10:39
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    KPSS A Grubu ve Öğretmenlik sınav giriş belgeleri yayımlandı

    ÖSYM, 1 Ağustos'ta düzenlenecek 2021- Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) A Grubu ve Öğretmenlik (genel yetenek-genel kültür ve eğitim bilimleri) sınavı oturumlarına girecek adayların sınav giriş belgelerini erişime açtı.

    KPSS SINAV YERLERİ BELLİ OLDU

    ÖSYM Başkanı Halis Aygün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,'' 1 Ağustos 2021 tarihinde uygulayacağımız 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür  ve Eğitim Bilimleri) Sınava Giriş Belgeleri adaylarımızın erişimine açılmıştır. Adaylarımız sınav yerlerini https://ais.osym.gov.tr adresinden öğrenebilirler.'' dedi.

    Sınav yerlerini gösteren giriş belgeleri, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden edinilebilecek.

    Adaylar, 1 Ağustos'ta düzenlenecek 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür) oturumu için saat 10.00'dan sonra, 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Eğitim Bilimleri) oturumu için de saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

    KPSS GİRİŞ BELGESİ ALMA EKRANI

     

    KPSS A Grubu ve Öğretmenlik sınav giriş belgeleri yayımlandı #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir