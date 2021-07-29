KPSS Alan Bilgisi sınav yerleri açıklandı! 2021 KPSS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı

ÖSYM, 7-8 Ağustos 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek 2021 KPSS A Grubu Alan Bilgisi Oturumları için sınav giriş belgelerini açıkladı. İşte 2021 ÖSYM KPSS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı..

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 7-8 Ağustos 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek 2021 KPSS A Grubu Alan Bilgisi Oturumları için sınav giriş belgeleri adayların erişimine açıldı.

Sınava katılmak için başvuru yapan adaylar, KPSS sınav yerlerini ve giriş belgelerini ÖSYM AİS üzerinden öğrenebilecek. KPSS sınav giriş belgeleri, T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle alınacak.

İşte 2021 ÖSYM KPSS sınav giriş belgesi alma ekranı…

2021 KPSS SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), 2021 KPSS A grubu sınavına girecek adaylar için sınav giriş belgelerini yayınladı.

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada, ''07 Ağustos 2021 tarihinde uygulanacak olan 2021-KPSS A Grubu Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturumu (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri) ve 2021-KPSS A Grubu Alan Bilgisi Sınavları 2. Oturumu (Hukuk, İktisat, Maliye) ile 08 Ağustos 2021 tarihinde uygulanacak olan 2021-KPSS A Grubu Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturumuna (İşletme, Muhasebe, İstatistik) katılacak adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 26 Temmuz 2021 tarihinde saat 10.00'dan itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.'' denildi.





2021 KPSS SINAVLARI NE ZAMAN?

2021-KPSS A Grubu Ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) oturumları 1 Ağustos’ta düzenlenecek.

2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 7 Ağustos ve 8 Ağustos’ta yapılacak. ÖABT ise 15 Ağustos tarihinde gerçekleştirilecek.

ÖSYM ADAYLARI UYARDI

ÖSYM, KPSS'ye katılıcak adaylar için bir son dakika uyarısında bulundu. ÖSYM'den yapılan uyarıda şu ifadelere yer verildi:

''07 Ağustos 2021 tarihinde uygulanacak olan 2021-KPSS A Grubu Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturumu için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

07 Ağustos 2021 tarihinde uygulanacak olan 2021-KPSS A Grubu Alan Bilgisi Sınavları 2. Oturumu için adaylar, saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

08 Ağustos 2021 tarihinde uygulanacak olan 2021-KPSS A Grubu Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturumu için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.''