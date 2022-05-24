KPSS başvuru ekranı 2022: KPSS lisans başvurusu nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar?

KPSS başvuru ekranı 2022: KPSS lisans başvurusu nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar?

Kamu Personeli Seçme Sınavı (2022 KPSS) Lisans başvuruları, 24 Mayıs Salı tarihi itibarıyla başladı. Peki KPSS lisans başvurusu nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar? İşte 2022 KPSS başvuru ekranı..

Kamu kurumlarında çalışmak isteyen adaylar, iş başvurusu yapabilmek için Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) puanına ihtiyaç duyuyor.

Bu nedenle memur olmak isteyen adayların gündeminde 2022 KPSS başvuru tarihleri yer alıyor.

2022 ÖSYM sınav takviminde, KPSS Lisans başvurularının 24 Mayıs-6 Haziran 2022 tarihleri arasında alınacağı bildirilmişti.

ÖSYM, bir son dakika açıklaması yaparak 2022 KPSS Lisans başvurularının bugün itibarıyla başladığını duyurdu.

Akabinde söz konusu sınava katılım sağlayacak adaylar, 2022 KPSS başvuru kılavuzu ile başvuru ekranını sorgulamaya başladı.

Peki 2022 KPSS lisans başvurusu nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar, kaç TL? İşte 2022 KPSS başvuru kılavuzu ve ekranı...

2022 KPSS Lisans başvurusu nasıl yapılır?

Kamu Personel Seçme Sınavının (2022-KPSS Lisans) Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu ile Eğitim Bilimleri oturumu 31 Temmuz 2022 tarihinde, Alan Bilgisi oturumları 06-07 Ağustos 2022 tarihlerinde, MEB öğretmen atamalarına katılacak öğretmen adayları için alanlarına bağlı olarak Öğretmenlik Alan Bilgisi oturumu (ÖABT) 14 Ağustos 2022 tarihinde, Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyenlerin katılacakları Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT), 27 Kasım 2022 tarihinde yapılacaktır.

Adayların tümü, 31 Temmuz 2022 tarihinde yapılacak olan sabah oturumuna girmek zorundadır. Adaylar sınavın diğer oturumlarından hangilerine gireceklerine kendileri karar vereceklerdir.

2022- KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi, ÖABT başvuruları, 24 Mayıs – 06 Haziran 2022 tarihleri arasında alınacaktır. DHBT başvuruları ise 07 – 17 Ekim 2022 tarihleri arasında olacaktır.

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.

2022 KPSS Lisans başvuru ücreti ne kadar?

KPSS 2022 başvuru ücreti, ÖSYM tarafından yayınlanan KPSS kılavuzu ile netlik kazandı. Kılavuzda belirtilen ücretler şu şekilde:

KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu/Eğitim Bilimleri Oturumu (Her Bir Oturum İçin) : 115,00 TL

KPSS Alan Bilgisi Sınavları (Her Bir Oturum İçin) : 80,00 TL

ÖABT (Her Bir ÖABT Alanı İçin) : 115,00 TL

KPSS başvuru ücreti nereye ve nasıl yatırılır?

Adaylar, sınav ücretini kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile süresi içinde yatıracaklardır.

Bankaya giderek ücret yatırmak isteyen adayların banka görevlisine başvuruda bildirdikleri T.C. Kimlik Numarasını ve sınav ücretini yatıracağını bildirmesi, bankadan aldıkları dekont üzerindeki T.C. Kimlik Numarası, adı, soyadı ve sınav adı/oturum bilgilerini kontrol etmeleri ve dekontu saklamaları gerekir.

Adaylar isterlerse banka şubelerine gitmeden internet bankacılığı aracılığıyla da bankaya ücret yatırabilirler.

Sınav ücreti ödeme işlemleri başvuru süresi içinde ve başvuru süresi bittikten sonraki ilk iş gününde, bankadan ödeme yapacak olan adaylar için mesai saati bitiminde; ÖSYM’nin internet sayfasından “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ödeme yapacak olan adaylar için saat 23.59’da sona erecektir.

24 Mayıs-6 Haziran 2022 tarihleri arasında başvurusunu yapmayan adaylar, geç başvuru günlerinde 2022- KPSS başvurularını yapabileceklerdir. Geç başvuru günlerinde yapılan başvurularda sınav ücreti %50 artırımlı olarak, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile geç başvuru günlerinde ödenecektir.

Geç başvuru günlerinde yapılan başvurularda bankalardan ücret ödemesi yapılmamalıdır. Geç başvuru günlerinde başvurusunu yaptığı hâlde sınav ücretini geç başvuru günlerinde yatırmayan adayların başvuru bilgileri silinecektir.