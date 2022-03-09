KPSS başvuru ve sınav tarihleri 2022: Ortaöğretim, önlisans ve lisans KPSS başvuruları ne zaman?

KPSS başvuru ve sınav tarihleri 2022: Ortaöğretim, önlisans ve lisans KPSS başvuruları ne zaman?

Memur olmak isteyen adayların katılım sağladığı lisans, ön lisans ve ortaöğretim KPSS başvuru tarihleri merak ediliyor. Peki KPSS başvuruları ne zaman? İşte 2022 KPSS başvuru ve sınav tarihleri...

Memur olmanın hayalini kuran kişilerin katılım sağladığı Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) için geri sayım devam ediyor.

Sınav hazırlıklarına hızla devam eden milyonlarca ortaöğretim, önlisans ve lisans öğrencisi, KPSS başvuru tarihlerini araştırıyor.

Lisans, önlisans ve ortaöğretim olmak üzere 3 seviyede düzenlenen KPSS sınavına katılacak olanlar, KPSS başvuruları ne zaman? sorusuna yanıt arıyor.

Kamu kurumlarında çalışmak isteyen vatandaşların iş başvurusu yapabilmek için ihtiyaç duyduğu KPSS sınavı için yeni tarihler, 2022 ÖSYM sınav takvimi aracılığıyla duyurulmuştu.

Peki 2022 KPSS başvuruları ne zaman, hangi tarihte başlıyor? İşte 2022 KPSS başvuru ve sınav tarihleri...

KPSS SINAV BAŞVURULARI NE ZAMAN?

KPSS Lisans başvuruları, 24 Mayıs'ta başlayıp 6 Haziran'da son bulacak.

KPSS Lisans (Genel Yetenek,Genel Kültür/Eğitim Bilimleri) sınavı 31 Temmuz, KPSS Lisans (Alan Bilgisi) ) 6-7 Ağustos, KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 14 Ağustos'ta gerçekleşecek. KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) ise 27 Kasım'da yapılacak.

KPSS Önlisans başvuruları ise 3 Ağustos'ta başlayıp 15 Ağustos'ta bitecek. Sınav ise 2 Ekim'de gerçekleşecek.

KPSS Ortaöğretim başvuruları ise 1 Eylül'de başlayıp 13 Eylül'de bitecek. Sınav 6 Kasım'da yapılacak.

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS LİSANS: KPSS Alan Bilgisi, KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri, KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi sınav sonuçları 2 Eylül’de açıklanacak.

KPSS ORTAÖĞRETİM: KPSS Ortaöğretim sınav sonuçları 1 Aralık’ta açıklanacak.

KPSS ÖNLİSANS: KPSS önlisans sonuçları 27 Ekim tarihinde açıklanacak.

KPSS A GRUBU NEDİR?

KPSS A Grubu kadroları kariyer odaklı mesleklerden oluşmaktadır. KPSS A Grubu sınavına giren adayların KPSS GY-GK yani Genel Yetenek ve Genel Kültür sınavlarına da girmeleri gerekir.

KPSS B GRUBU NEDİR?

Her sene binlerce aday kamu kurumlarında bulunan kadrolara atanabilmek adına KPSS sınavına katılım sağlıyor.

KPSS B grubu sınavına girecek lise, üniversitelerin ön lisans ya da lisans programlarından mezun olan adayların katıldığı KPSS B grubu, merkez veya taşrada görev alacak adayların KPSS puanı dikkate alınmaktadır.

Sınava katılacak olan adaylar B grubu kadrolarına katılmak için KPSS B grubu için gerekli işlemleri başlatmalı ve sınavlardan gereken puanları almaları gerekmektedir.