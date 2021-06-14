KPSS başvuruları için son gün: 2021 KPSS başvurusu nasıl yapılır?

KPSS başvuruları için son gün: 2021 KPSS başvurusu nasıl yapılır?

ÖSYM tarafından kamuya personel ataması yapabilmek için gerçekleştirilen Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) için başvurular, 14 Haziran'da yani bugün sona eriyor. İşte 2021 KPSS başvuru ekranı..

Memur olmak isteyen adayların uzun süredir hazırlandığı 2021 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) için başvurular geçtiğimiz hafta başladı ve 14 Haziran'da yani bugün sona erecek.

Henüz başvuru yapamayan adayların bugün içerisinde başvurularını tamamlamaları gerekiyor. Bu kapsamda 2021 KPSS başvurusu nasıl yapılır? sorusuna yanıt aranıyor.

Peki 2021 KPSS başvurusu nasıl yapılır? KPSS sınav ücreti ne kadar, nereye yatırılacak? İşte 2021 KPSS başvuru ekranı...

2021 KPSS BAŞVURULARI İÇİN SON GÜN

KPSS başvuruları 28 Mayıs 2021 tarihinde başladı ve 14 Haziran 2021 tarihinde yani bugün saat 23.59'da sona erecek.

Adaylar, ÖSYM AİS üzerinden KPSS başvuru işlemlerini eksiksiz olarak tamamlayıp sınav ücretini belirtilen bankalara yatıracak. KPSS başvuru işlemini tamamlamayan adaylar, sınava katılım gösteremeyecek.

2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavının Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu ile Eğitim Bilimleri oturumu 01 Ağustos 2021 tarihinde, Alan Bilgisi oturumları 07- 08 Ağustos 2021 tarihlerinde, Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) oturumu ise 15 Ağustos 2021 tarihinde uygulanacak.

KPSS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 12.00'den itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecek.

Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabilecek.

KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi, ÖABT için geç başvurular, 22-23 Haziran 2021 tarihlerinde alınacak. Geç başvuru günlerinde yapılan başvurularda sınav ücreti, %50 artırımlı olarak 22-23 Haziran 2021 tarihlerinde ödenecek.

2021 LİSANS KPSS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

2021 yılı KPSS oturumları için belirlenen güncel sınav ücretleri şu şekildedir:

KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu/Eğitim Bilimleri Oturumu (Her Bir Oturum İçin) : 90,00 TL

KPSS Alan Bilgisi Sınavları (Her Bir Oturum İçin) : 65,00 TL

ÖABT (Her Bir ÖABT Alanı İçin) : 90,00 TL

KPSS SINAV ÜCRETİ HANGİ BANKALARA YATIRILACAK?

Bankalar, hizmet binasında veya azami 50 metre uzağında para yatırmalı ATM cihazı bulunan şubelerde gişe tahsilatı yapmayıp bu şubeye gelen adayı para yatırmalı ATM'lere yönlendirebileceklerdir. Şubelerden sınav ücreti yatırmak isteyen adaylar, Covid-19 pandemisi nedeniyle şubelerin açık olma durumlarını göz önünde bulundurmalıdır.

Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler ING Bank'ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.)

Sınav ücreti, ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile de yatırılabilecektir.