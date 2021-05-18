KPSS başvuruları ne zaman? 2021 KPSS lisans başvuru tarihleri

Devlet kadrolarında memur olmak isteyenlerin gireceği Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) başvuru tarihleri merakla araştırılıyor. Peki KPSS başvuruları ne zaman? İşte 2021 KPSS başvuru tarihleri..

Kamu personeli olmak isteyenlerin gireceği Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) lisans başvuruları için geri sayım sürüyor.

Devlet bünyesindeki kurum ve kuruluşlarda memur olarak çalışmak isteyen adaylar, bir yandan çalışmalarını sürdürürken bir yandan da KPSS başvuru tarihleri ile ilgili bilgi edinmeye çalışıyor.

2021 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) ne zaman yapılacak? KPSS lisans başvuruları ne zaman başlıyor? sorularına yanıt aranıyor.

KPSS başvuruları ne zaman başlıyor? sorusu, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2021 Sınav Takvimi ile yanıt buldu.

Peki, 2021 KPSS başvuruları ne zaman başlıyor? İşte KPSS lisans sınavı ve başvuru tarihleri...

KPSS BAŞVURU TARİHLERİ

Kamu personeli olmak isteyenlerin gireceği Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) için tarihler Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2021 Sınav Takvimi ile belirlendi.

Yayımlanan sınav takvimine göre, 2021 KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri), KPSS Alan bilgisi, KPSS ÖABT başvuru tarihleri 28 Mayıs - 14 Haziran 2021 tarihleri arasında yapılacak.

KPSS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Bu yıl KPSS başvuruları için ödenecek başvuru ücreti henüz açıklanmadı. Ancak geçtiğimiz yıl KPSS başvuru ücreti 80 lira olarak açıklanmıştı.

2021 KPSS NE ZAMAN YAPILACAK?

2021-KPSS A Grubu Ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) oturumları 1 Ağustos'ta düzenlenecek.

2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 1. gün oturumları 7 Ağustos'ta, 2. gün oturumları 8 Ağustos'ta yapılacak.

2021 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 15 Ağustos'ta düzenlenecek.

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS sonuçları 16 Eylül'de duyurulacak.