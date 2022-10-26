KPSS branş sıralaması açıklandı mı? Branş bazında sıralama ne anlama geliyor?

KPSS branş sıralaması açıklandı mı? Branş bazında sıralama ne anlama geliyor?

KPSS branş sıralaması gündeme geldi. Sınavda ter döken adaylar branş sıralamalarının açıklanıp açıklanmadığını araştırıyor. Peki nedir branş sıralaması?

21 Ekim 2022 tarihinde açıklanan KPSS lisans sınavı sonuçlarının ardından gözler KPSS branş sıralamasına çevrildi. Sınava giren adaylar branş sıralamasının ne zaman açıklanacağını araştırmaya başladı.

Branş sıralaması adayların sınava girdikleri branşta kaçıncı sırada olduklarını görmelerine yardımcı olmaktadır. Peki 2022 KPSS branş bazında sıralamalar ne zaman belli olacak?

Branş sıralamasının yerleştirme işlemlerine hiçbir etkisi olmadığını bilmeniz gerekir. Bu sıralama sadece branşınızdaki adaylarla kendinizi kıyaslamanıza yardımcı olmaktadır.

KPSS branş sıralaması açıklandı mı?

KPSS branş sıralaması henüz açıklanmadı. ÖSYM tarafından konu ile alakalı resmi açıklama geldiği anda sizlerle paylaşacağız.

Branş sıralaması açıklandığında adaylar, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet sitesi üzerinden TC Kimlik Numaraları ve şifreleri ile branş sıralamalarını öğrenebilecekler.

KPSS branş sıralaması nedir?

KPSS branş sıralaması sınava giren adayın kendi branşında sınava giren diğer adaylar ile arasında değerlendirme yapmasını sağlayan bir sıralamadır. Branş sıralamasının yerleştirme işlemlerine bir katkısı yoktur. Adaylar bu sayede sınava giren diğer adaylar ile kendilerini kıyaslayabilir..