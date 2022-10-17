KPSS DHBT başvuruları ne zaman bitecek? Başvurular nasıl yapılır?

KPSS DHBT başvuruları ne zaman bitecek? Başvurular nasıl yapılır?

27 Kasım 2022'de yapılacak olan KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Sınavı için başvurularda sona gelindi.Peki başvurular hangi tarihte bitecek?

2022-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi sınavı için başvuruların ne zaman biteceği merak uyandırdı.Sınava başvuru yapmak isteyenler son günün ne zaman olduğunu öğrenmek istiyor.

2022-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Sınavı (DHBT), 27 Kasım 2022 tarihinde uygulanacak.Sınava girmek isteyen adaylar başvuru bitiş tarihini araştırıyor.

ÖSYM tarafından açıklanan başvuru takvimine göre başvuruların biteceği tarih belli oldu.Peki 2022 KPSS DHBT sınavı başvuruları hangi tarihte bitecek? İşte cevabı..

KPSS DHBT başvuruları ne zaman bitecek?

KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi sınavı için 7 Ekim 2022'de başlayan başvurular bugün bitiyor.Başvurular 17 Ekim 2022 saat 23.59'a kadar yapılabilecek.

Başvurular nasıl yapılacak?

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecektir.





