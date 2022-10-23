KPSS DHBT geç başvurular ne zaman bitecek? 2022 KPSS DHBT başvuruları bitiş tarihi!

KPSS DHBT başvuruları geçtiğimiz günlerde sona ermişti. ÖSYM tarafından açıklanan kılavuzda PSS DHBT ggeç başvuru tarihleri de duyuruldu. Peki KPSS DHBT geç başvurular ne zaman bitecek?

İlgiyle takip edilen 2022 KPSS DHBT sınavı, Diyanet İşleri Başkanlığının din hizmetlerinde görev almak isteyen vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. 7 Ekim 2022 tarihinde başlamış olan başvurular 17 Ekim 2022 tarihinde sona ermişti. Peki KPSS DHBT geç başvuru ne zaman bitecek?

KPSS DHBT geç başvuru tarihi ne zaman?

KPSS DHBT sınavına yapılacak başvurular, 07 – 17 Ekim 2022 tarihleri arasında gerçekleşmişti. DHBT sınavına yapılan geç başvurular ise 25 Ekim 2022 saat 10:00'dan, akşam 23:59'a kadar sürmüş olacak.

Başvuruların nasıl yapılacağı da merak ediliyor. Adaylar, başvurularını elektronik ortam üzerinden ÖSYM Başvuru Merkezleri vasıtasıyla ya da bireysel olarak saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından gerçekleştirebilecek. Ayrıca sınav ücreti, 172,50 TL olacak.

2022 KPSS DHBT sınavı ne zaman?

2022 yılı KPSS DHBT sınavı 27 Kasım günü saat 10.15'te gerçekleşecek. DHBT sınav sonuçları ise 16 Aralık 2022 tarihinde erişime açılmış olacak.