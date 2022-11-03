KPSS DHBT salon başkanı ve gözetmen başvurusu nasıl yapılır? Görevli ücretleri ne kadar?

KPSS DHBT salon başkanı ve gözetmen başvurusu nasıl yapılır? Görevli ücretleri ne kadar?

27 Kasım 2022 tarihinde yapılacak olan KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi sınavında görev alacak olan salon başkanı ve gözetmen alımı için başvurular başladı..

KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi sınavında görevlendirilmek üzere gözetmen ve salon başkanı başvuruları başladı. Sınavda görev almak isteyen öğretmenler başvuruların nasıl yapılacağını ve alacakları ücretleri merak ediyor.

ÖSYM tarafından düzenlenen sınavda görev almak isteyenler salon başkanı veya gözetmen olarak sınavda görev alacaklar.

27 Kasım 2022 tarihinde yapılacak sınav öncesi ÖSYM, 2022 KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) Bina Salon Görevleri duyurusunu gerçekleştirdi.

Yapılacak sınavda salon başkanı ve gözetmen olarak görev alacak öğretmenler için başlvurular başladı. İşte detaylar..

Başvuru nasıl yapılır?

27 Kasım tarihinde yapılacak olan KPSS DHBT sınavında görev almak isteyen adaylar başvurularını ÖSYM'nin Görevli İşlemleri Sistemi olan "https://gis.osym.gov.tr/Yetki/Giris" adresli internet sitesi üzerinden yapabilecekler.

Salon başkanı ve gözetmen ücreti ne kadar?

KPSS DHBT sınavında görev alacak salon başkanı ve gözetmenlerin alacağı ücret belli oldu. Buna göre salon başkanı 340 lira alırken gözetmen 300 lira ücret alacak.