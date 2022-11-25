KPSS DHBT sınavı ne zaman? 2022-KPSS DHBT sınav tarihi..

KPSS DHBT sınavı ne zaman? 2022-KPSS DHBT sınav tarihi..

2022-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Sınavı için geri sayım başladı. Sınava girecek adaylar sınav saatini araştırıyor..

2022-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Sınavı (DHBT) için geri sayım başladı. Sınava girecek adaylar sınavın hangi gün ve saat kaçta yapılacağı hakkında araştırmalarına hız kazandırdı.

KPSS-DHBT sınavına başvurular 7 Ekim ile 17 Ekim tarihleri arasında alınmıştı. Başvuruların tamamlanmasının ardından gözler sınav giriş belgelerinin çıkacağı güne çevrilmişti.

Sınav giriş belgeleri geçtiğimiz günlerde ÖSYM tarafından erişime açıldı. Peki KPSS DHBT sınavı hangi tarihta yapılacak?

KPSS DHBT sınavı ne zaman?

2022-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Sınavı 27 Kasım 2022 Pazar günü gerçekleştirilecek. Sınav saat 10.15'te başlayacak. Adaylar saat 10.00'dan itibaren salona alınmayacak.