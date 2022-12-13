- Haberler
- Eğitim Haberleri
- KPSS DHBT sonuçları belli oldu mu? KPSS DHBT sonuçları ne zaman açıklanacak?
KPSS DHBT sonuçları belli oldu mu? KPSS DHBT sonuçları ne zaman açıklanacak?
2022 KPSS DHBT sınav sonuçları için geri sayım başladı. İşte sınav sonuçlarının açıklanacağı o tarih..
- 13.12.2022 - 14:03
2022-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Sınavı (DHBT) sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Sınav sonuçları için geri sayım başladı.
Sınava giren adaylar sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi öğrenmek için konu hakkında araştırma yapmaya başladı.
Bilindiği üzere 2022-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Sınavı 27 Kasım 2022 tarihinde gerçekleştirilmişti. Peki 2022 KPSS DHBT sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
KPSS DHBT sonuçları ne zaman açıklanacak?
ÖSYM’nin yayınladığı takvime göre 27 Kasım 2022 tarihinde düzenlenen KPSS DHBT sınav sonuçları 16 Aralık 2022 tarihinde ÖSYM'nin internet sitesi üzerinen açıklanacak.