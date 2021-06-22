KPSS geç başvuru işlemleri başladı: 2021 KPSS geç başvurusu nasıl yapılır?

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) başvuru tarihlerinde başvurusunu tamamlayamayan adaylar için 2021 KPSS geç başvuru işlemleri başladı. Peki 2021 KPSS geç başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), resmi Twitter hesabı üzerinden 2021 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) geç başvuru işlemlerinin başladığını duyurdu

Kamu kurum ve kuruluşlarında memur olma hayali ile KPSS çalışmaları yürüten adaylar, 2021 KPSS geç başvurusunun nasıl yapıldığını ve geç başvuru ücretini araştırıyor.

Peki 2021 KPSS geç başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar? İşte 2021 KPSS geç başvuru ekranı...

2021 KPSS GEÇ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

ÖSYM tarafından yapılan duyuruya göre, 2021 KPSS Lisans, KPSS ÖABT ve KPSS Alan Bilgisi oturumları için geç başvurular, 22-23 Haziran 2021 tarihleri arasında gerçekleşecek.

Geç başvurular ÖSYM’nin AİS sayfası üzerinden yapılabilecek. 22 Haziran 2021 Salı günü saat 10:00'da başlayan başvurular, 23 Haziran 2021 Çarşamba günü saat 23:59'da tamamlanacak.





GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Geç başvuru günlerinde yapılan başvurularda sınav ücreti, yüzde 50 artırımlı olarak 22-23 Haziran 2021 tarihlerinde ödenecek.

Adaylar geç başvuru ücretini sadece ÖSYM’nin kartlı ödeme sistemi olan ''odeme.osym.gov.tr'' adresinden yapabilecek.

KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu/Eğitim Bilimleri Oturumu (Her Bir Oturum İçin): 135,00 TL

KPSS Alan Bilgisi Sınavları (Her Bir Oturum İçin): 97,5 TL

ÖABT (Her Bir ÖABT Alanı İçin): 135,00 TL





KPSS NE ZAMAN YAPILACAK?

Genel Yetenek-Genel Kültür: 1 Ağustos 2021, Saat: 10.15, 130 dakika

Eğitim Bilimleri: 1 Ağustos 2021, Saat: 14.45, 100 dakika

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturum Cumartesi Sabah (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri): 7 Ağustos 2021, Saat: 10.15

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 2. Oturum Cumartesi Öğleden Sonra (Hukuk, İktisat, Maliye) : 7 Ağustos 2021, Saat: 14.45

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturum Pazar Sabah (İşletme, Muhasebe, İstatistik) : 8 Ağustos 2021, Saat: 10.15

ÖABT TARİHİ/SINAV SAATİ: 15 Ağustos 2021, Saat: 10.15 / ÖABT İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Alanı Sınav Saati : 14.45