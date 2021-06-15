KPSS geç başvuru tarihi 2021: KPSS geç başvuru ücreti ne kadar?

KPSS geç başvuru tarihi 2021: KPSS geç başvuru ücreti ne kadar?

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) başvurularını kaçıran adaylar, 2021 KPSS geç başvuru tarihi ve ücreti hakkında araştırmalarına başladı. Peki 2021 KPSS geç başvuru tarihi ne zaman, ücreti ne kadar?

2021 KPSS geç başvuru tarihi, başvuru işlemlerinin sona ermesinin ardından kamuda memur olmak isteyen adayların gündemindeki yerini aldı.

28 Mayıs - 14 Haziran 2021 tarihleri arasında yapılan başvuru işlemlerini kaçıran adaylar, 2021 KPSS geç başvuru tarihi ve ücreti hakkında araştırmalar yapıyor.

Arama motorlarında KPSS geç başvuru tarihi ne zaman, geç başvuru ücreti ne kadar? sorularına yanıt aranırken, ÖSYM KPSS geç başvuru ile ilgili detayları duyurdu.

Peki, 2021 KPSS geç başvuruları ne zaman, ücreti ne kadar? İşte 2021 KPSS geç başvuru ücreti ve tarihi...

2021 KPSS GEÇ BAŞVURU NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından yapılan duyuruya göre, 2021 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi, ÖABT oturumları için geç başvurular, 22-23 Haziran 2021 tarihleri arasında gerçekleşecek.

2021 KPSS SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu/Eğitim Bilimleri Oturumu (Her Bir Oturum İçin) : 90,00 TL

KPSS Alan Bilgisi Sınavları (Her Bir Oturum İçin) : 65,00 TL ÖABT (Her Bir ÖABT Alanı İçin) : 90,00 TL

Geç başvuru günlerinde yapılan başvurularda sınav ücreti yüzde 50 artırımlı olarak ödenecek.

KPSS GEÇ BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

28 Mayıs-14 Haziran 2021 tarihleri arasında başvurusunu yapmayan adaylar, geç başvuru günlerinde 2021- KPSS başvurularını yapabileceklerdir. Geç başvuru günlerinde yapılan başvurularda sınav ücreti %50 artırımlı olarak, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan ''ÖDEMELER'' alanından kredi kartı/banka kartı ile geç başvuru günlerinde ödenecektir.

Geç başvuru günlerinde yapılan başvurularda bankalardan ücret ödemesi yapılmamalıdır. Geç başvuru günlerinde başvurusunu yaptığı hâlde sınav ücretini geç başvuru günlerinde yatırmayan adayların başvuru bilgileri silinecektir.

Geç başvuru günlerinde başvuru yapan ve sınav ücretini süresi içinde yatırarak başvurularını tamamlayan adayların, sınava başvurularının tamamlandığını https://ais.osym.gov.tr internet adresinden başvuru süresi tamamlanmadan teyit etmeleri ve başvuru bilgilerinin bir dökümünü yazıcıdan alarak başvurunun diğer aşamalarında gerekebileceğinden özenle saklanmaları gerekmektedir.