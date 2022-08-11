KPSS ne zaman? 2022 KPSS sınav takvimi yayınlandı mı?

KPSS ne zaman? 2022 KPSS sınav takvimi yayınlandı mı?

ÖSYM, KPSS'de yeni sınav tarihlerini duyurdu.İlk sınavın 18 Eylül'de gerçekleştirileceği öğrenildi.

Kamu Personel Seçme Sınavı’nda (KPSS) 30’un üzerinde sorunun deneme testlerinde çıkan sorularla benzer olduğu ve sızdırıldığı iddiası tepkilere neden olmuştu.

31 Temmuz tarihinde yapılan KPSS oturumlarının iptal edilmesiyla birlikte milyonlarda aday, yeni sınav takviminin ne zaman açıklanacağını merak ediyordu.

KPSS sınav tarihi ne zaman?

KPSS yeni sınav takvimi açıklandı. KPSS lisans genel kültür-genel yetenek sınavları 18 Eylül tarinde gerçekleştirilecek.

ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada ise şu ifadeler yer aldı:

"2022-KPSS Lisans Sınavının Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumlarının 18 Eylül 2022 tarihinde,

2022-KPSS Alan Bilgisi oturumlarının 24-25 Eylül 2022 tarihlerinde,

2022-ÖABT’nin 2 Ekim 2022 tarihinde,

2 Ekim 2022 tarihinde yapılması planlanan 2022-KPSS Ön Lisans Sınavının 9 Ekim 2022 tarihinde,

18 Eylül 2022 tarihinde yapılması planlanan İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavının (2022-Kaymakamlık) 16 Ekim 2022 tarihinde,

13 Kasım 2022 tarihinde yapılması planlanan Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı Özel Yarışma Sınavının (2022-MHUY) 18 Aralık 2022 tarihinde yapılmasına karar verilmiştir.

2022 ÖSYM Sınav Takviminde yer alan diğer sınavların tarihlerinde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. Adaylara ve kamuoyuna önemle duyurulur."