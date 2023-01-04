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    KPSS ne zaman yapılacak? 2023 KPSS sınav tarihleri..

    2023 yılında yapılacak olan KPSS sınavlarının tarihleri belli oldu. İşte sınav takvimi..
    • 04.01.2023 - 13:37
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    KPSS ne zaman yapılacak? 2023 KPSS sınav tarihleri..

    2023 yılında yapılacak olan KPSS sınavlarının hangi tarihte yapılacağı merak edilmeye başladı.

    Kamuda memur olabilmek için Kamu Personeli Seçme Sınavı'na girecek binlerce aday 2023 KPSS sınav takvimini araştırıyor.

    ÖSYM tarafından açıklanan takvim sonrası 2023 yılında gerçekleştirilecek olan KPSS sınavlarının tarihi belli oldu. İşte sınav tarihleri..

    2023 KPSS sınavları ne zaman yapılacak?

    2023 KPSS A Grubu Öğretmenlik Genel Kültür-Genel Yetenek : 23 Temmuz 2023

    2023 KPSS A Grubu Öğretmenlik Alan Bilgisi 1. oturumu : 29 Temmuz 2023

    2023 KPSS A Grubu Öğretmenlik Alan Bilgisi 2. oturumu : 30 Temmuz 2023

    2023 KPSS A Grubu Öğretmenlik Öğretmenlik Alan Bilgisi : 6 Ağustos 2023


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