KPSS ÖABT sınav giriş yerleri açıklandı: 2021 ÖABT sınav giriş belgesi sorgulama ekranı

ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınava giriş belgeleri adayların erişimine açıldı. İşte 2021 KPSS ÖABT sınav yerleri sorgulama ekranı...

2021 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınava giriş belgeleri, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından sınava katılım sağlayacak adayların erişimine açıldı.

ÖSYM tarafındna yapılan açıklamada, ''15 Ağustos 2021 tarihinde uygulanacak olan 2021-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testine (2021-ÖABT) katılacak adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlandı.'' denildi.

Bunun üzerine sınava katılım sağlayacak öğretmen adayları, 2021 KPSS ÖABT sınav giriş belgesi nereden alınır? sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte 2021 KPSS ÖABT sınav giriş belgesi sorgulama ekranı

2021 KPSS ÖABT SINAV GİRİŞ BELGELERİ ERİŞİME AÇILDI

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 05 Ağustos 2021 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecek.

15 Ağustos 2021 tarihinde uygulanacak olan 2021-ÖABT sınavında adaylar sabah oturumu için saat 10.00'dan sonra, öğleden sonra oturumu için ise saat 14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.



