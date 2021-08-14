KPSS ÖABT sınav saati ve süresi 2021: KPSS ÖABT saat kaçta başlayacak, kaç dakika sürecek?

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (2021 ÖABT) için geri sayım devam ediyor. Adaylar, KPSS ÖABT'nin saat kaçta başlayacağını merak ediyor. Peki KPSS ÖABT saat kaçta başlayacak, kaç dakika sürecek?

KPSS ÖABT saat kaçta başlayacak, kaç dakika sürecek? sorusu, sınava saatler kala sınava katılım sağlayacak adaylar ve yakınlarının gündemindeki yerini aldı.

15 Ağustos 2021 Pazar sabahı gerçekleştirilecek olan 2021 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT), tüm sınav merkezlerinde aynı dakikada başlayacak.

KPSS adaylarının mağdur olmaması için sınav günü sabah saat 07.00 ile 10.00 arasında bazı Nüfus Müdürlükleri açık olacak.

Sınava girerken adayların KPSS sınav giriş belgeleri kontrol edilecek. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden temin edecek.

Peki, KPSS ÖABT saat kaçta başlayacak, kaç dakika sürecek? İşte 2021 KPSS ÖABT giriş belgesi alma ekranı...

2021 KPSS ÖABT KAÇTA BAŞLAYACAK, KAÇ DAKİKA SÜRECEK?

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) oturumu 15 Ağustos 2021 tarihinde uygulanacak.

2021-ÖABT sınavında adaylar sabah oturumu için saat 10.00'dan sonra, öğleden sonra oturumu için ise saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS sınav sonuç tarihi ÖSYM'nin sınav takviminde belli oldu. Takvime göre KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınav sonuçları 16 Eylül 2021 tarihinde ilan edilecek. Sonuçlar ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden görüntülenecek.